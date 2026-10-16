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کد خبر: ۳۴۰۰۷۲
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۸
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وزیر آموزش‌وپرورش:

۸۰۰ هزار دانش‌آموز در سال گذشته معتکف شدند

وزیر آموزش‌وپرورش گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد مساجد به دانش‌آموزان معتکف اختصاص داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در اختتامیه یازدهمین کنگره ملی اعتکاف و هشتمین جشنواره بین‌المللی، علمی، ادبی و هنری اعتکاف اظهار داشت: حرکت اثربخش اعتکاف در جای‌جای کشور عزیزمان ایران توفیقات فراوانی را ایجاد کرده است و اعتکاف یکی از بزرگ‌ترین رویداد‌های مذهبی که برگرفته از آیات الهی و ائمه است.
کاظمی افزود: اعتکاف در کشور جایگاه محکم و مؤثری دارد که اثرات این اجتماع دینی در مساجد و محلات، چون نیکوکاری و احسان را با خود به جای می‌گذارد.
وی با اشاره به آثار تربیتی اعتکاف در بین قشر دانش‌آموز و فرهنگی گفت: این تمرینات دینی در تربیت دیده می‌شود که چگونه اثرات مؤثری را با خود به همراه دارد که می‌توان به این موضوع اشاره داشت که ثأثیر اعتکاف در خودشناختی و خودسازی و تغییر مسیر اهمیت دارد.
وزیر آموزش‌وپروش ادامه داد: سال گذشته با تمام وجود آموزش‌وپروش پای کار آمد و امروز میدان اصلی جنگ فضای ذهنی دانش‌آموزان و فرزندان این سرزمین است. امروز مهم‌ترین جایگاه محوری اعتکاف قشر دانش‌آموزان است که ادامه‌دهنده هستند تا نسل تراز و قرآنی را بتوانیم پرورش دهیم.
کاظمی گفت: در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد ظرفیت مساجد به دانش‌آموزان معتکف اختصاص داده شد که ۸۰۰ هزار دانش‌آموز در این مساجد معتکف شدند.

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