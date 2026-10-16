تالش – خبرنگار کیهان:

نشست شورای بهداشت شهرستان تالش با محوریت بهره‌گیری از ظرفیت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای توسعه زیرساخت‌های سلامت برگزار شد.

نشست شورای بهداشت شهرستان به ریاست رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش و با حضور یاسر اسلام‌دوست کاربندی، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی، معاونان سیاسی و عمرانی فرمانداری و نمایندگان قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای بهداشت شهرستان برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشت و درمان شهرستان مورد بررسی قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش برای تسریع در تکمیل پروژه‌ها، تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان تأکید شد.