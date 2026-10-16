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کد خبر: ۳۴۰۰۶۷
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۵
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استاندار فارس در همایش روز جهانی استاندارد:

ترویج فرهنگ استانداردسازی برای عموم مردم، تولیدکنندگان و مقامات دولتی لازم است

شیراز-خبرنگار کیهان:
 استاندار فارس در همایش روز جهانی استاندارد با تبیین اهمیت و پیشینه تاریخی استانداردسازی در ایران و جهان، رویکردهای نوین را برای ارتقای کیفی فعالیت‌های این سازمان تشریح کرد.
حسینعلی امیری که به دعوت فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران و به‌عنوان مهمان ویژه در همایش روز جهانی استاندارد سخن می‌گفت، درباره اهمیت بنیادین استاندارد گفت: عالم هستی با تمام شکوه و عظمت خود، بر اساس استاندارد برقرار است و چنانچه استانداردها را از این نظام حذف کنیم، جهان با اختلال مواجه و دچار فروپاشی می‌شود.
وی افزود: با مشاهده تصاویر منتشرشده از عالم هستی می‌توان دقیق‌تر دریافت که در خلقت و بقای این عالم، قواعد و مقررات دقیق و استاندارد جاری است و هرگونه خلل در این اندازه‌گیری‌ها، نظام هستی را از هم می‌گسلد.
امیری همچنین به تاریخچه استانداردسازی پرداخت و گفت: این مفهوم در طول تاریخ بشر ساری و جاری بوده و از هفت‌هزار سال پیش از میلاد تا تمدن ایران باستان در زندگی بشر حضور داشته است.
وی افزود: در شکل مدرن، نهادهای ملی و بین‌المللی استانداردسازی از قرن هفدهم میلادی شکل گرفتند و در سال ۱۸۷۵ کنوانسیون متر به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی در پاریس امضا شد.
وی در ادامه با اشاره به تاریخچه استاندارد و ساختار آن در نظام حاکمیتی ایران عزیزمان گفت: قانون فعلی سازمان ملی استاندارد که حاصل تلاش‌های ارزشمند مجلس و مدیران وقت است، نقطه عطفی در تاریخ استانداردسازی کشور به شمار می‌رود.
امیری همچنین برای حل مسائل و چالش‌های این حوزه پیشنهادهایی را مطرح کرد.
وی گفت: فعال‌سازی دبیرخانه مؤسسه استاندارد و ارزیابی منطقه اکو یکی از ضرورت‌های فعلی است.
امیری افزود: با توجه به عضویت ناظر ایران در سازمان جهانی تجارت، باید برای الحاق نهایی به این سازمان، با موافقت‌نامه تریپس در حوزه‌های بهداشت، درمان، نساجی و مواد غذایی هماهنگ شد.
استاندار فارس ادامه داد: انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه به‌گونه‌ای که به استانداردهای کشور ما اعتبار ببخشد، از دیگر راهکارهاست.
وی افزود: پرهیز از موازی‌کاری، بازنگری منظم در استانداردها و مشارکت دادن ذی‌نفعان در فرایند تعیین استانداردها ضروری است، زیرا در صورت نبود این مشارکت، در عمل با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
امیری همچنین گفت: ایجاد یک پایگاه داده جامع از استانداردهای بین‌المللی و ارائه خدمات مشاوره‌ای به تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای آشنایی با الزامات بازارهای جهانی باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: ترویج فرهنگ استانداردسازی برای عموم مردم، تولیدکنندگان و مقامات دولتی لازم است؛ از سوی دیگر، نگاه تسهیلگر و ارزش‌آفرین به حوزه استاندارد ضروری است و از رویکرد پلیسی باید اجتناب کرد.
استاندار فارس در پایان پیشنهاد داد کشور به پنج منطقه تقسیم شود و با بهره‌گیری از نیروی انسانی کارآمد و مراکز تحقیقاتی، آن‌ها را فعال کرد که فارس آمادگی دارد محوریت منطقه جنوب را بر عهده گیرد.
امیری افزود: برای تکنولوژی‌های نوظهور از جمله نیروگاه‌های خورشیدی، امواج رادیویی و مخابراتی باید پیشاپیش استاندارد تعریف کرد و حذف مراجع تکراری و اصلاح فرایندها را با جدیت در دستور کار قرار داد.

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