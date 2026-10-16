تالش – خبرنگار کیهان:

در راستای تداوم برنامه دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، ملاقات مردمی فرماندار شهرستان تالش بر اساس روال همیشگی سه‌شنبه‌های مردمی برگزار شد.

رضا جمشیدی سه‌ساری، نماینده عالی دولت در شهرستان تالش، برای پیگیری مشکلات مردم از نزدیک، طی ملاقاتی با تعدادی از همشهریان ارجمند گفت‌وگو کرد و پیگیر رفع مشکلات آن‌ها شد و دستورات لازم را برای رسیدگی به ادارات و حوزه‌های ذی‌ربط صادر کرد.

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برپایی غرفه شهرستان تالش در نمایشگاه توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان به ریاست فرماندار تالش برگزار شد

جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور تالش در نمایشگاه توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان، در تالار مرکزی رشت و به ریاست رضا جمشیدی‌سه‌ساری، فرماندار تالش برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان تالش در قالب غرفه اختصاصی مورد بررسی قرار

گرفت.

فرماندار تالش با اشاره به برگزاری این رویداد از اول تا چهارم آبان‌ماه، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های شهرستان و فراهم‌سازی زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران با فرصت‌های اقتصادی تالش تأکید

کرد.