فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۰۶۲
تاریخ انتشار : ۲۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان تالش

تالش – خبرنگار کیهان: 
در راستای تداوم برنامه دیدار چهره‌به‌چهره با مردم، ملاقات مردمی فرماندار شهرستان تالش بر اساس روال همیشگی سه‌شنبه‌های مردمی برگزار شد.
رضا جمشیدی سه‌ساری، نماینده عالی دولت در شهرستان تالش، برای پیگیری مشکلات مردم از نزدیک، طی ملاقاتی با تعدادی از همشهریان ارجمند گفت‌وگو کرد و پیگیر رفع مشکلات آن‌ها شد و دستورات لازم را برای رسیدگی به ادارات و حوزه‌های ذی‌ربط صادر کرد.
جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای برپایی غرفه شهرستان تالش در نمایشگاه توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان به ریاست فرماندار تالش برگزار شد
جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی برای حضور تالش در نمایشگاه توانمندی‌های سرمایه‌گذاری استان گیلان، در تالار مرکزی رشت و به ریاست رضا جمشیدی‌سه‌ساری، فرماندار تالش برگزار شد.
در این نشست، راهکارهای معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهرستان تالش در قالب غرفه اختصاصی مورد بررسی قرار 
گرفت.
فرماندار تالش با اشاره به برگزاری این رویداد از اول تا چهارم آبان‌ماه، بر اهمیت معرفی ظرفیت‌های شهرستان و فراهم‌سازی زمینه آشنایی سرمایه‌گذاران با فرصت‌های اقتصادی تالش تأکید
کرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

آشنایی با امام خمینی(ره)

تطهیر جرم

تصرف اراده و تربیت در جنگ رسانه‌ای

دیدار با عرفات و لغو پروژه

نبرد دونفره بین ترامپ و کروز

چرا برخی برگزیدگان تئاتر فجر پیک موتوری می‌شوند؟

وصول چندصد میلیارد تومان از معوقات بانکی در همدان

ملاقات مردمی فرماندار شهرستان تالش

قصــه‌هـایی که هنـوز درخانه‌های شهـدا زنده ‌است

تأکید فرماندار تالش بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بهداشت و درمان با مشارکت قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش