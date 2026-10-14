این سردرد را جدی بگیرید

جراح چشم و حدقه می‌گوید: هر سردردی که بیش از یک هفته طول کشیده، نیازمند معاینه دقیق سر عصب بینایی است و در صورت مشاهده تورم در سر عصب بینایی، بیمار باید فوراً برای کنترل فشار جمجمه به مراکز تخصصی ارجاع شود.

به گزارش خبرگزاری فارس، بسیاری از افراد، سردردهای مکرر خود را تنها به استرس یا خستگی نسبت می‌دهند، اما در واقعیت، چشم‌ها یکی از اصلی‌ترین کاندیداهای بروز سردرد هستند. ارتباط میان سیستم بینایی و سردرد، از دو مسیر اصلی «مشکلات ساختاری چشم» و «اختلالات عصبی» دنبال می‌شود.

در دسته اول، خطای انکساری (مانند نزدیک‌بینی، دوربینی یا آستیگماتیسم) عامل اصلی است. وقتی چشم برای تمرکز بر اشیاء تلاش بیش از حد می‌کند، عضلات مژگانی دچار فشار و اسپاسم می‌شوند که نتیجه آن «سردرد تنشی» یا دردهای ناحیه پیشانی و اطراف چشم است.

همچنین، خشکی چشم و فشار داخل چشمی (مانند گلوکوم) نیز می‌توانند محرک‌های قدرتمندی برای دردهای شدید باشند.

در دسته دوم، سردردهای اولیه مانند «میگرن» قرار دارند. در این حالت، مشکل از چشم نیست، بلکه اختلال در سیستم عصبی باعث می‌شود که تحریکات بینایی (مانند نور شدید یا الگوهای نوری خاص) باعث شروع حمله میگرن شوند.

اگر سردردهای شما با تاری دید، دو‌بینی یا احساس فشار در پشت چشم همراه است، نباید از معاینه تخصصی چشم‌پزشکی غافل شوید. تشخیص بموقع، کلید اصلی رهایی از این چرخه دردناک است.

ناصر کریمی، جراح چشم و حدقه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نسبت به یک وضعیت پزشکی خطرناک که می‌تواند منجر به از دست رفتن بینایی شود، هشدار داد. کریمی با اشاره به تجربیات بالینی خود در درمانگاه، از مشاهده موارد نگران‌کننده‌ای خبر داد که در آنها زنان جوان (در بازه سنی ۲۵ تا ۳۵ سال) پس از هفته‌ها ابتلا به سردرد، با از دست دادن ناگهانی بینایی هر دو چشم مواجه می‌شوند.

وی این وضعیت را به پدیده «افزایش فشار داخل جمجمه» نسبت داد.

نقش چاقی و داروهای هورمونی

وی تأکید کرد که برخلاف تصور عمومی که این حالت را تنها با تومورهای مغزی مرتبط می‌دانند، عوامل دیگری نظیر «چاقی» و «مصرف بی‌رویه داروهای حاوی استروژن» نیز به همان اندازه خطرناک هستند.

به گفته وی، چاقی و استفاده بدون اندیکاسیون از داروهای هورمونی می‌تواند با ایجاد لخته در سیاهرگ‌های بزرگ جمجمه، فشار مغز را افزایش داده و منجر به تخریب تدریجی آکسون‌های سلول‌های گانگلیونی (الیاف ارزشمند بینایی) شود.

کریمی ضمن توصیه به پرهیز از چاقی و مصرف بی‌رویه داروها، خطاب به همکاران پزشک تأکید کرد: «سردرد یکی از شایع‌ترین شکایت‌هاست؛ هر سردردی که بیش از یک هفته طول کشیده، نیازمند معاینه دقیق سر عصب بینایی با دستگاه افتالموسکوپ است.

وی افزود: در صورت مشاهده تورم در سر عصب بینایی، زمان طلایی درمان در حال گذر است و بیمار باید فوراً برای کنترل فشار جمجمه به مراکز تخصصی ارجاع شود.