استفتاء از رهبر شهید انقلاب اسلامی

عمل به وصیت

س) پدری به فرزندانش وصیت کرده که خانه‌ای که از او باقی می‌ماند، تا وقتی مادرتان زنده است، در آن زندگی کند. نحوه محاسبه ارزش این وصیت برای اخراج از ثلث چگونه است؟

ج) ابتدا خانه در حالت آزاد از وصیت (یعنی مورد وصیت نباشد) قیمت‌گذاری شود، سپس در حالتی که سکونت در آن مورد وصیت است و در صورت فروش، تا زمان فوت مادر برای خریدار قابل سکونت نیست، قیمت‌گذاری شود؛ تفاوت دو قیمت، متعلق وصیت است و از ثلث حساب می‌شود.

خرید و فروش امتیاز بازی

س) اینجانب در یک بازی مجازی فعالیت می‌کنم. فعالیت بنده شامل صرف وقت، یادگیری مهارت‌های پیچیده در محیط بازی و تلاش مداوم برای کسب امتیاز است. پس از کسب امتیاز، آن‌ها را در بازارهای ثانویه به بازیکنان می‌فروشم و درآمد کسب می‌کنم؛ آیا این درآمد از نظر شرعی حلال است؟

ج) اگر امتیازهای قابل فروش، از بازنده به برنده منتقل می‌شود، قمار و حرام است و فروش آن هم جایز نیست، در غیر این صورت، به‌خودی‌خود اشکال ندارد.

مسافرکشی با ماشین امانتی بدون اطلاع صاحب ماشین

س) فردی ماشین یکی از اقوام را برای یک بار رفت‌وآمد به جایی از او می‌گیرد. در میان راه، چند مسافر سوار می‌کند که مسیر مسافران هم با مسیر او یکی بوده است. پس از دریافت کرایه از مسافران (بدون اینکه این مطلب را به صاحب ماشین اطلاع دهد)، نیمی از کرایه را در کنسول صاحب ماشین قرار می‌دهد و نیمی دیگر را خودش برمی‌دارد؛ آیا این پول حلال است؟ آیا نیاز هست که صاحب ماشین مطلع شود؟

ج) به صاحب ماشین اطلاع دهد و رضایت صاحب ماشین را کسب کند.