بوشهر ـ خبرنگار کیهان:

در نشست مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر با مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل، ضمن تأکید بر رعایت الزامات ایمنی و عملیاتی و سامان‌دهی توقفگاه نفتکش‌ها، مهم‌ترین مشکلات و مطالبات فعالان حوزه حمل فرآورده‌های نفتی بررسی شد.

در نشست خبری که با حضور حسین کاوکوشا، مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر، جمعی از مسئولان منطقه و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل در سالن جلسات ساختمان ستاد این منطقه برگزار شد.

در این جلسه بر ضرورت رعایت دقیق مقررات ایمنی و عملیاتی، آمادگی ناوگان در برابر تغییرات شرایط آب‌وهوایی، استفاده رانندگان از لباس و کفش ایمنی مناسب و نظارت مستمر بر عملکرد آنان در فرآیند حمل و تحویل محموله‌ها در مقصد تعیین‌شده تأکید شد.

همچنین سامان‌دهی محل توقف نفتکش‌ها، جلوگیری از پراکندگی ناوگان، مشارکت در مزایده مربوط به توقفگاه نفتکش‌ها و پیگیری اختصاص زمین مناسب برای احداث پارکینگ اختصاصی از طریق سازمان راه و شهرسازی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.