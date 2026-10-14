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کد خبر: ۳۴۰۰۴۰
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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تأکید بر ارتقای ایمنی ناوگان نفتکش‌ها و پیگیری مطالبات شرکت‌های حمل‌ونقل در منطقه بوشهر

بوشهر ـ خبرنگار کیهان: 
 در نشست مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر با مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل، ضمن تأکید بر رعایت الزامات ایمنی و عملیاتی و سامان‌دهی توقفگاه نفتکش‌ها، مهم‌ترین مشکلات و مطالبات فعالان حوزه حمل فرآورده‌های نفتی بررسی شد.
در نشست خبری که با حضور حسین کاوکوشا، مسئول هماهنگی و تمشیت امور منطقه بوشهر، جمعی از مسئولان منطقه و مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل در سالن جلسات ساختمان ستاد این منطقه برگزار شد.
در این جلسه بر ضرورت رعایت دقیق مقررات ایمنی و عملیاتی، آمادگی ناوگان در برابر تغییرات شرایط آب‌وهوایی، استفاده رانندگان از لباس و کفش ایمنی مناسب و نظارت مستمر بر عملکرد آنان در فرآیند حمل و تحویل محموله‌ها در مقصد تعیین‌شده تأکید شد.
همچنین سامان‌دهی محل توقف نفتکش‌ها، جلوگیری از پراکندگی ناوگان، مشارکت در مزایده مربوط به توقفگاه نفتکش‌ها و پیگیری اختصاص زمین مناسب برای احداث پارکینگ اختصاصی از طریق سازمان راه و شهرسازی، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

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