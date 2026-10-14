شهرکرد ـ خبرنگار کیهان:

مسئول سازمان بسیج استادان، طلاب و روحانیون سپاه حضرت قمربنی‌هاشم (ع) چهارمحال‌وبختیاری از حضور بیش از ۳۰۰ طلبه و روحانی خواهر و برادر این استان در رزمایش ۳۰ هزار نفری «جان‌فدایان بام ایران» در شهرکرد خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا بابامیر با اشاره به حضور گسترده جامعه حوزوی استان در این رزمایش اظهار کرد: علاوه بر مرکز استان، طلاب و روحانیون خواهر و برادر در شهرستان‌های فارسان، لردگان، بروجن و کیار نیز در قالب گروهان‌های سازمان‌یافته در این رزمایش حضور پیدا کردند و جلوه‌ای از آمادگی، انسجام و روحیه انقلابی جامعه حوزوی استان را به نمایش گذاشتند. وی با اشاره به شعار محوری «لبیک یا خامنه‌ای» در این رزمایش تصریح کرد: حضور طلاب و روحانیون، بیانگر پایبندی جامعه حوزوی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و دفاع از ارزش‌های اسلامی است. بابامیر تأکید کرد: سازمان بسیج استادان، طلاب و روحانیون استان با بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، در مسیر تقویت آمادگی، بصیرت، انسجام و حضور مؤثر طلاب در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد.