فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۰۳۸
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

استاندار اصفهان خواستار سهمیه ویژه نوسازی ماشین‌آلات شهرداری‌ها شد

اصفهان ـ خبرنگار کیهان: 
استاندار اصفهان با اشاره به خسارات ناشی از بحران‌های اخیر و فشار بر منابع مالی شهرداری‌ها، خواستار حمایت ویژه دولت برای جبران خسارات، نوسازی ماشین‌آلات سنگین شهرداری‌های استان و تأمین مالی طرح‌های عمرانی و خطوط مترو شد.
مهدی جمالی‌نژاد در چهاردهمین همایش شهرداران استان اصفهان گفت: در بیش از یک سال گذشته، استان اصفهان مرکز و کانون مشترک بحران‌های کشور بوده و مسائلی را تاب آورده که در بسیاری از استان‌های دیگر مطرح نبوده است.
وی افزود: از بحران آب کشاورزان در روزهای نخست خدمت، تراکتورها در ورودی شهرها و جلسات فشرده شبانه‌روزی گرفته تا خسارات سنگین تب برفکی به دامداران و افتادن صدها رأس دام، اصفهان همواره در صف نخست روبه‌رو شدن با بحران‌ها قرار داشته است.
استاندار اصفهان تأکید کرد: ناترازی گاز و برق، فشار مضاعفی بر این استان صنعتی با داشتن حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد صنایع کشور وارد کرد و در کنار نوسانات ارزی، جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و هدف قرار گرفتن سایت‌های هسته‌ای و همچنین رخدادهای پس از آن، بیشترین آسیب و فشار مالی را متوجه اصفهان ساخت.
وی افزود: در دفاع مقدس هشت‌ساله، همه مرز و خط مقدم را می‌شناختند و همه از استان‌های درگیر پشتیبانی می‌کردند، در حالی که اصفهان بدون آنکه استانی مرزی باشد، بیشترین شهدا را تقدیم کرد؛ اما در جنگ ترکیبی و حوادث اخیر، با وجود آنکه اصفهان خط مقدم بود، حمایت و پشتیبانی متناسب ملی شکل نگرفت.
استاندار اصفهان بیان کرد: با این وجود، به همت شهرداران، مدیران استانی و خیران، بیش از ۹۵ درصد از آسیب‌ها و خرابی‌های سنگین حوادث و ناآرامی‌ها احیا شد و اصفهان حتی در اوج تنگناها، معین استان‌های دیگر مانند تهران، قم و مشهد نیز شد. مهدی جمالی‌نژاد افزود: در شرایط فعلی و مواجهه با توطئه‌های همه‌جانبه جبهه استکبار، هیچ اولویتی بالاتر از ایجاد رضایتمندی واقعی برای مردم نیست و شهرداران مهم‌ترین و حساس‌ترین رکن در ایجاد این سرمایه اجتماعی به شمار می‌روند.
استاندار اصفهان ادامه داد: تسهیل امور شهروندان، رفع موانع اداری، پاسخ‌گویی مستمر به مراجعات مردمی و حفظ پیوستگی کامل در ارائه خدمات شهری باید سرلوحه فعالیت تک‌تک شهرداری‌های استان باشد. وی افزود: شهرداری‌های اصفهان باید طرح‌های نیمه‌تمام را بر طرح‌های جدید مقدم بدانند، به‌طوری‌که جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و الگوبرداری از طرح‌های موفقی مانند توسعه شهر خورشیدی و مجتمع‌های تولیدی، ظرفیت بسیار بزرگی است که شهرداری‌ها باید بدون تعلل از آن بهره ببرند. وی گفت: کمیسیون ماده ۵ باید گره‌گشای معضلات انباشته مردم و مدیران شهری باشد؛ قرار نیست قوانین سخت‌گیرانه‌ای که برای مناطق جنگلی شمال وضع شده، در شهرهای کویری و بیابانی ما عیناً پیاده شود و پرونده‌ها پس از چندین دهه بلافاصله تعیین تکلیف نشوند.
استاندار اصفهان افزود: تخصیص سهمیه ویژه به استان برای نوسازی و تأمین ماشین‌آلات سنگین شهرداری‌ها یک مطالبه جدی است؛ همان‌گونه که در سیلاب سال ۹۸ یا مراسم اربعین، تمام توان و اعتبارات به استان‌های هدف گسیل شد، امروز نیز جایگاه و خسارات اصفهان نیازمند نگاه و سهمیه ویژه است. وی افزود: پیگیری ویژه وزارت کشور برای نهایی‌شدن فاینانس و تأمین مالی طرح‌های خطوط قطار شهری و مترو ضروری است، چراکه پیشرفت طرح‌های ریلی از مطالبات بنیادین مردم اصفهان است.
استاندار اصفهان بیان کرد: با توجه به تهدیدات علنی، شفاف و بی‌شرمانه دشمنان علیه مراکز حیاتی و هسته‌ای استان، از جمله نطنز، آمادگی کامل پدافند غیرعامل برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و شریان‌های شهری یک الزام قطعی و فوری است. وی افزود: تسریع در تکمیل و توسعه تصفیه‌خانه‌های محلی پساب در شهرهای بزرگ استان برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی و آبی از دیگر تکالیف مهم حوزه مدیریت شهری است.
استاندار اصفهان ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی باید به‌عنوان پشتیبان در کنار شهرداران بایستند و شجاعت لازم را برای تصمیم‌گیری‌های جسورانه در مسیر گره‌گشایی از امور مردم حفظ کنند تا خدمت‌رسانی با مانع روبه‌رو نشود.
وی افزود: از همراهی مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قدردانی می‌کنم و انتظار داریم با پیگیری‌های مستمر، اعتبارات و تسهیلات لازم برای بازسازی ساختمان آسیب‌دیده استانداری و جبران خسارات شهرداری‌ها هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا زیرساخت‌ها با آمادگی کامل در خدمت هم‌استانی‌ها قرار گیرد.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

افزایش رقم کالابرگ؛ اجرای بدِ یک طرح خوب

گور بابا‌!(گفت و شنود)

آینه‌ای مقابل دولت(یادداشت روز)

سفرهای انتخاباتی

شهید مسیحیِ جنگ 40 روزه

ارتباطات مخابراتی

ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای ایران

سفر سؤال‌برانگیز به باکو!

از کیـفرخواست ملـی تا دادخواهی جهانـی راهبرد حقوقی تعقیب آمران و مباشران تجاوز به ایران

دبیرکل حزب‌الله