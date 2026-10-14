اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

استاندار اصفهان با اشاره به خسارات ناشی از بحران‌های اخیر و فشار بر منابع مالی شهرداری‌ها، خواستار حمایت ویژه دولت برای جبران خسارات، نوسازی ماشین‌آلات سنگین شهرداری‌های استان و تأمین مالی طرح‌های عمرانی و خطوط مترو شد.

مهدی جمالی‌نژاد در چهاردهمین همایش شهرداران استان اصفهان گفت: در بیش از یک سال گذشته، استان اصفهان مرکز و کانون مشترک بحران‌های کشور بوده و مسائلی را تاب آورده که در بسیاری از استان‌های دیگر مطرح نبوده است.

وی افزود: از بحران آب کشاورزان در روزهای نخست خدمت، تراکتورها در ورودی شهرها و جلسات فشرده شبانه‌روزی گرفته تا خسارات سنگین تب برفکی به دامداران و افتادن صدها رأس دام، اصفهان همواره در صف نخست روبه‌رو شدن با بحران‌ها قرار داشته است.

استاندار اصفهان تأکید کرد: ناترازی گاز و برق، فشار مضاعفی بر این استان صنعتی با داشتن حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد صنایع کشور وارد کرد و در کنار نوسانات ارزی، جنگ‌های اخیر، از جمله جنگ ۱۲روزه و هدف قرار گرفتن سایت‌های هسته‌ای و همچنین رخدادهای پس از آن، بیشترین آسیب و فشار مالی را متوجه اصفهان ساخت.

وی افزود: در دفاع مقدس هشت‌ساله، همه مرز و خط مقدم را می‌شناختند و همه از استان‌های درگیر پشتیبانی می‌کردند، در حالی که اصفهان بدون آنکه استانی مرزی باشد، بیشترین شهدا را تقدیم کرد؛ اما در جنگ ترکیبی و حوادث اخیر، با وجود آنکه اصفهان خط مقدم بود، حمایت و پشتیبانی متناسب ملی شکل نگرفت.

استاندار اصفهان بیان کرد: با این وجود، به همت شهرداران، مدیران استانی و خیران، بیش از ۹۵ درصد از آسیب‌ها و خرابی‌های سنگین حوادث و ناآرامی‌ها احیا شد و اصفهان حتی در اوج تنگناها، معین استان‌های دیگر مانند تهران، قم و مشهد نیز شد. مهدی جمالی‌نژاد افزود: در شرایط فعلی و مواجهه با توطئه‌های همه‌جانبه جبهه استکبار، هیچ اولویتی بالاتر از ایجاد رضایتمندی واقعی برای مردم نیست و شهرداران مهم‌ترین و حساس‌ترین رکن در ایجاد این سرمایه اجتماعی به شمار می‌روند.

استاندار اصفهان ادامه داد: تسهیل امور شهروندان، رفع موانع اداری، پاسخ‌گویی مستمر به مراجعات مردمی و حفظ پیوستگی کامل در ارائه خدمات شهری باید سرلوحه فعالیت تک‌تک شهرداری‌های استان باشد. وی افزود: شهرداری‌های اصفهان باید طرح‌های نیمه‌تمام را بر طرح‌های جدید مقدم بدانند، به‌طوری‌که جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و الگوبرداری از طرح‌های موفقی مانند توسعه شهر خورشیدی و مجتمع‌های تولیدی، ظرفیت بسیار بزرگی است که شهرداری‌ها باید بدون تعلل از آن بهره ببرند. وی گفت: کمیسیون ماده ۵ باید گره‌گشای معضلات انباشته مردم و مدیران شهری باشد؛ قرار نیست قوانین سخت‌گیرانه‌ای که برای مناطق جنگلی شمال وضع شده، در شهرهای کویری و بیابانی ما عیناً پیاده شود و پرونده‌ها پس از چندین دهه بلافاصله تعیین تکلیف نشوند.

استاندار اصفهان افزود: تخصیص سهمیه ویژه به استان برای نوسازی و تأمین ماشین‌آلات سنگین شهرداری‌ها یک مطالبه جدی است؛ همان‌گونه که در سیلاب سال ۹۸ یا مراسم اربعین، تمام توان و اعتبارات به استان‌های هدف گسیل شد، امروز نیز جایگاه و خسارات اصفهان نیازمند نگاه و سهمیه ویژه است. وی افزود: پیگیری ویژه وزارت کشور برای نهایی‌شدن فاینانس و تأمین مالی طرح‌های خطوط قطار شهری و مترو ضروری است، چراکه پیشرفت طرح‌های ریلی از مطالبات بنیادین مردم اصفهان است.

استاندار اصفهان بیان کرد: با توجه به تهدیدات علنی، شفاف و بی‌شرمانه دشمنان علیه مراکز حیاتی و هسته‌ای استان، از جمله نطنز، آمادگی کامل پدافند غیرعامل برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و شریان‌های شهری یک الزام قطعی و فوری است. وی افزود: تسریع در تکمیل و توسعه تصفیه‌خانه‌های محلی پساب در شهرهای بزرگ استان برای رفع چالش‌های زیست‌محیطی و آبی از دیگر تکالیف مهم حوزه مدیریت شهری است.

استاندار اصفهان ادامه داد: دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی باید به‌عنوان پشتیبان در کنار شهرداران بایستند و شجاعت لازم را برای تصمیم‌گیری‌های جسورانه در مسیر گره‌گشایی از امور مردم حفظ کنند تا خدمت‌رسانی با مانع روبه‌رو نشود.

وی افزود: از همراهی مجموعه وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها قدردانی می‌کنم و انتظار داریم با پیگیری‌های مستمر، اعتبارات و تسهیلات لازم برای بازسازی ساختمان آسیب‌دیده استانداری و جبران خسارات شهرداری‌ها هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا زیرساخت‌ها با آمادگی کامل در خدمت هم‌استانی‌ها قرار گیرد.