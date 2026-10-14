اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به اینکه هوش مصنوعی ره‌آورد رقابت در صنعت پالایش نفت در آینده نزدیک خواهد بود، گفت: هوش مصنوعی در تصمیمات موفق، اثرگذاری مهمی دارد و رقابت آینده در دست صنعتی خواهد بود که به این مهم دست یافته باشد.

غلامرضا باقری‌دیزج با اعلام اینکه توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی از سال ۱۴۰۲ در پالایشگاه اصفهان آغاز شد، اظهار داشت: در سال ۱۴۰۵ وارد فاز اجرایی گسترده‌ای شده است و با این روش، خرید تجهیزات، تحلیل بازار، مدیریت انرژی، اتوماسیون اداری و نیز توسعه دانش و... در بخشی از پروژه‌های در حال اجراست.

وی با بیان اینکه از آذرماه ۱۴۰۳ و با آغاز دور جدید مدیریتی، ضرورت حفظ تولید پایدار در سرلوحه برنامه‌ها بوده است، افزود: پالایشگاه اصفهان نیز به پروژه‌های توسعه‌ای، الزامات محیط‌زیستی و ارائه محصولات کیفی توجه خاص داشته و دارد.

باقری ادامه داد: مدیریت جدید کار خود را با بررسی میدانی پروژه‌هایی که ستون اصلی برنامه کیفی پالایشگاه محسوب می‌شوند و همچنین ارزیابی ظرفیت‌های موجود آغاز کرد تا با اولویت‌بندی دقیق، منابع شرکت را در مسیر مؤثر به کار گیرد و پروژه‌ها را هدایت کند.

وی بازیابی هیدروژن و گاز مایع را از دیگر اقدامات مؤثر این پالایشگاه در جلوگیری از هدررفت منابع برشمرد و گفت: با این روش، بهره‌برداری و فعالیت‌های پالایش نفت افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان با اشاره به کاهش وابستگی این مجموعه بزرگ صنعتی به آب خام و افزایش تاب‌آوری در شرایط کم‌آبی نیز گفت: در مدیریت منابع آب، پروژه پیش‌تصفیه پساب شاهین‌شهر و خمینی‌شهر اجرا شد و به‌عنوان اولین شرکت صنعتی در کشور، با تأمین آب باکیفیت برای فرایند پالایشی، گام مهمی در جهت تأمین آب برداشتیم؛ علاوه بر اینکه از سهمیه آب دریای عمان نیز برخوردار هستیم. وی به پدافند غیرعامل نیز اشاره کرد و ادامه داد: در حوزه پدافند غیرعامل، پروژه پارکینگ طبقاتی بخشی از برنامه‌های تعالی زیرساخت‌های ایمنی شرکت بود که اجرا شد.

باقری همچنین با اشاره به حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان در خرداد ۱۴۰۴ اظهار داشت: شرایط کشور وارد فضای متفاوتی شد و با وقوع دو مقطع درگیری نظامی، امنیت انرژی کشور به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های ملی تبدیل شد؛ زیرا در روزهای بحران، تولید تنها راه مقابله با برنامه‌های دشمن بود. ازاین‌رو، کارکنان پالایشگاه اصفهان با ازخودگذشتگی پای کار آمدند و با تولید، به جامعه امنیت و آرامش بخشیدند.

وی گفت: در این شرایط، با توجه به محدودیت‌ها و شرایط جنگی، پالایشگاه اصفهان نه‌تنها پایداری تولید را حفظ کرد، بلکه با تکیه بر دانش فنی و تجربه مدیران، مهندسان و کارکنان، ظرفیت‌های موجود را به کار گرفت و زمینه افزایش تولید را بدون اتکا به تجهیزات جدید فراهم ساخت.

باقری افزود: در همین شرایط، فصل جدید مدیریت آغاز شد و روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای به‌طور مستمر پایش شد و با بازدیدهای میدانی، جلسات کارشناسی و پیگیری پروژه‌ها ادامه یافت تا برنامه‌های راهبردی پالایشگاه مطابق اهداف تعیین‌شده پیش برود و از مسیر توسعه‌ای خارج نشود.

وی با اشاره به برخی اخبار و تحلیل‌های نادرست شبکه‌های معاند در خصوص شرکت گفت: درباره پروژه‌های راهبردی پالایشگاه، با اطلاع‌رسانی شفاف، نشست‌های خبری و بازدیدهای میدانی خبرنگاران برای ارائه گزارش‌های مستند با هدف بیان واقعیت‌ها، پروژه‌های اجرایی دنبال شد. ضمن اینکه علاوه بر جلسات تخصصی، با تعامل با دکتر جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، و مدیران دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت رسانه ملی و تریبون نماز جمعه، درباره ابهامات مردم اطلاع‌رسانی شد تا امنیت و آرامش در جامعه فراهم شود.

باقری در ادامه به مسئولیت‌های اجتماعی پالایشگاه اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، دو هزار و پانصد میلیارد ریال در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری شد که این رقم در تجهیز مراکز درمانی، حمایت از مراکز آموزشی، توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مشارکت در پویش آزادی زندانیان جرائم غیرعمد هزینه شد.

وی در پایان گفت: بی‌تردید، تصمیمات راهبردی در شرکت‌های بزرگ حاصل هم‌فکری و همراهی هیئت‌مدیره و مدیرعامل است. این همراهی و تفکر در پالایشگاه اصفهان به‌عنوان یک پشتوانه باعث شده است تا زمینه تداوم تولید، پیشرفت پروژه‌ها و حفظ منافع سرمایه‌گذاران پایدار بماند.