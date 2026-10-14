اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

معاون عمرانی وزیر کشور با اشاره به اجرای چندوجهی فاز شمالی خط یک قطار شهری اصفهان گفت: هزینه‌کرد پروژه‌ها از جیب شهروندان است و مجالی برای آزمون و خطا وجود ندارد.

مسعود نصرتی در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح توسعه شمالی خط یک قطار شهری اصفهان اظهار کرد: بسیار خرسندم و تشکر می‌کنم که مدیریت شهری و شهرداری اصفهان با همراهی و حمایت ارکان مختلف دولتی، موفق شد فاز جدیدی را با رویکرد انبوه‌بر به شبکه حمل‌ونقل همگانی بیفزاید. وی افزود: امروز اولویت اصلی کشور توسعه حمل‌ونقل عمومی و ارتقای مکانیزم‌های ناوگان است؛ انتظاری که باید با به‌کارگیری تکنیک‌ها و شیوه‌های متنوع فنی و اجرایی محقق شود و خطوط ریلی تنها یکی از این بسترهای راهبردی است.

معاون عمرانی وزیر کشور تصریح کرد: طی چند دهه گذشته، تلقی و تعاریف نادرستی در حوزه حمل‌ونقل شکل گرفت و واژه «حمل‌ونقل ریلی» در مواردی تنها به «متروی زیرزمینی» تقلیل پیدا کرد؛ رویکردی که هزینه‌های سنگینی را تحمیل کرد و باعث شد ایران به لحاظ اصرار بر حفر زیرزمین به رتبه سوم جهان برسد، بدون آنکه بیشترین پوشش خطوط ریلی و ظرفیت انبوه‌بر را به دست آورده باشد.

وی ادامه داد: قدردانی من از شهرداری اصفهان به این دلیل است که مصوبه شورای عالی حمل‌ونقل را به‌درستی مبنا قرار داد؛ بر این اساس، ریل نباید در چارچوبی صلب محدود شود، بلکه هر جا اقتضا کرد و محدودیت بود، دو کیلومتر در زیر زمین پیش می‌رود؛ هر جا نیاز شد، در سطح یا ارتفاع حرکت می‌کند و نوع سامانه، اعم از مترو یا تراموا، بر پایه نیاز تعیین می‌شود.

نصرتی بیان کرد: این اصل کارشناسی دقیقاً در طرح ۵.۵ کیلومتری فاز شمالی خط یک رعایت شده و این پروژه با سه مکانیزم اجرایی پیش خواهد رفت؛ این اقدام از ارزش بالایی برخوردار است، چرا که مهندسی حمل‌ونقل، نگاه سازه‌ای و عمرانی، ظرافت‌های معماری و الزامات شهرسازانه را هم‌زمان لحاظ کرده است.

وی تأکید کرد: ثمره این دیدگاه جامع، بهره‌مندی حداکثری شهروندان با پایین‌ترین بهای تمام‌شده ممکن است؛ ما منابع این طرح‌ها را از جیب شهروندان تأمین و هزینه می‌کنیم و هیچ فرصت و اجازه‌ای برای سعی و خطا و اشتباهات پرهزینه نداریم.

معاون عمرانی وزیر کشور با تقدیر از تمام نهادهای پشتیبان خاطرنشان کرد: از حمایت و نظارت شورای اسلامی شهر اصفهان، همکاری استانداری اصفهان و همچنین همراهی دکتر مجابی در سازمان شهرداری‌ها برای انتشار اوراق مشارکت و پشتیبانی دولت و مجلس برای تصویب اعتبارات که به تأمین مالی یکپارچه انجامید، صمیمانه سپاسگزارم و امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شاهد بهره‌برداری و افتتاح کامل این طرح باشیم.