اصفهان ـ خبرنگار کیهان:

بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان تحت عنوان «میمه و وزوان» با هدف تسهیل در ارائه خدمات دولتی و تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای، با تصویب دولت و پیگیری‌های مدیریت استان به‌طور رسمی تأسیس شد.

با تأسیس رسمی شهرستان «میمه و وزوان»، گام بلند دیگری در راستای تحقق عدالت اداری و توزیع متوازن امکانات در پهنه استان اصفهان برداشته شد. این ارتقای تقسیمات کشوری که ثمره مطالبات دیرینه مردم منطقه و پیگیری‌های مجدانه مسئولان استان است، زمینه‌ساز استقلال اداری، تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل در فرایندهای مدیریتی برای ساکنان این دیار خواهد بود. بر اساس رویکرد دکتر مهدی جمالی‌نژاد به‌عنوان مدیریت ارشد استان، تمرکز بر استقرار ادارات، تخصیص عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اولویت‌های فوری این شهرستان تازه‌تأسیس است. هدف از این تغییر اداری، کاهش فاصله میان مناطق مختلف با مرکز استان و بهره‌مندی حداکثری شهروندان از خدمات دولتی با نگاهی عادلانه و شفاف است.

در این مسیر، مدیریت استان بر ضرورت همدلی و وفاق میان اقشار مختلف مردم برای عبور از چالش‌های اولیه و تمرکز بر پیشرفت‌های زیربنایی تأکید دارد. با این تحول اداری، انتظار می‌رود زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق پروژه‌های عمرانی و ارتقای سطح رفاه عمومی برای نسل‌های آتی این منطقه بیش از پیش فراهم شده و فضای جدیدی برای رشد اقتصادی و اجتماعی «میمه و وزوان» ایجاد شود.