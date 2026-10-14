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کد خبر: ۳۴۰۰۳۵
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۹
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«میمه و وزوان» در مسیر جهش توسعه و آبادانی قرار گرفت

تولد بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان

اصفهان ـ خبرنگار کیهان: 
بیست‌ونهمین شهرستان استان اصفهان تحت عنوان «میمه و وزوان» با هدف تسهیل در ارائه خدمات دولتی و تحقق توسعه متوازن منطقه‌ای، با تصویب دولت و پیگیری‌های مدیریت استان به‌طور رسمی تأسیس شد.
با تأسیس رسمی شهرستان «میمه و وزوان»، گام بلند دیگری در راستای تحقق عدالت اداری و توزیع متوازن امکانات در پهنه استان اصفهان برداشته شد. این ارتقای تقسیمات کشوری که ثمره مطالبات دیرینه مردم منطقه و پیگیری‌های مجدانه مسئولان استان است، زمینه‌ساز استقلال اداری، تقویت زیرساخت‌ها و تسهیل در فرایندهای مدیریتی برای ساکنان این دیار خواهد بود. بر اساس رویکرد دکتر مهدی جمالی‌نژاد به‌عنوان مدیریت ارشد استان، تمرکز بر استقرار ادارات، تخصیص عادلانه منابع و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از اولویت‌های فوری این شهرستان تازه‌تأسیس است. هدف از این تغییر اداری، کاهش فاصله میان مناطق مختلف با مرکز استان و بهره‌مندی حداکثری شهروندان از خدمات دولتی با نگاهی عادلانه و شفاف است.
در این مسیر، مدیریت استان بر ضرورت همدلی و وفاق میان اقشار مختلف مردم برای عبور از چالش‌های اولیه و تمرکز بر پیشرفت‌های زیربنایی تأکید دارد. با این تحول اداری، انتظار می‌رود زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق پروژه‌های عمرانی و ارتقای سطح رفاه عمومی برای نسل‌های آتی این منطقه بیش از پیش فراهم شده و فضای جدیدی برای رشد اقتصادی و اجتماعی «میمه و وزوان» ایجاد شود.

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