پیشرفت ۴۳ درصدی پروژه نهضت ملی مسکن «کوی پرواز» همدان

همدان ـ خبرنگار کیهان:

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان از پیشرفت فیزیکی ۴۳ درصدی پروژه نهضت ملی مسکن در کوی پرواز همدان خبر داد و تأکید کرد: تأمین منابع مالی و تسهیل جریان نقدینگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تداوم روند اجرایی و تسریع واگذاری واحدها به متقاضیان دارد.

مسعود رضایی در نشست بررسی آخرین وضعیت این پروژه، اظهار کرد: پروژه کوی پرواز از مهم‌ترین طرح‌های نهضت ملی مسکن در استان همدان است که با تلاش مجموعه بنیاد مسکن، همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و مشارکت متقاضیان در حال اجراست. وی با تشریح روند اجرای طرح افزود: اراضی پروژه در سال ۱۴۰۲ به بنیاد مسکن تحویل داده شد و پس از ورود این نهاد به‌عنوان مجری و کارگزار طرح، عملیات طراحی شهری و مهندسی با همکاری شرکت مشاور آغاز شد. همچنین آماده‌سازی زمین و اجرای معابر با استفاده از توان فنی و ماشین‌آلات بنیاد مسکن در دستور کار قرار گرفت. رضایی با اشاره به بازنگری در ظرفیت ساخت‌وساز این مجموعه تصریح کرد: در برآوردهای اولیه، احداث حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده بود، اما با توجه به ملاحظات فنی، رعایت ضوابط پدافندی، محدودیت‌های ناشی از مجاورت با حریم فرودگاه و ضرورت تأمین سرانه‌های عمومی و کاربری‌های خدماتی استاندارد، طراحی پروژه بازنگری شد. وی ادامه داد: در نهایت، ظرفیت ساخت این مجموعه به ۸ هزار و ۲۷۶ واحد مسکونی کاهش یافت که تمامی واحدهای پیش‌بینی‌شده به متقاضیان واجد شرایط تخصیص داده شده است. مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان همدان با تأکید بر ضرورت تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه خاطرنشان کرد: برای حفظ شتاب عملیات اجرایی و تسریع در واگذاری واحدها، تأمین نقدینگی و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های بالادستی ضروری است. وی همچنین با تأکید بر اهمیت کیفیت ساخت‌وساز و نظارت‌های فنی گفت: بنیاد مسکن تمام ظرفیت‌های مهندسی و اجرایی خود را به کار گرفته است تا واحدهای مسکونی کوی پرواز با رعایت استانداردهای ایمنی و الزامات فنی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل داده شود.