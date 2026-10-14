ترامپ از آغاز غارت منابع نفت و گاز گرینلند خبر داد

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود با انتشار پیامی از غارت منابع حیاتی نفت و گاز ‌گرینلند خبر داد.

ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در دومین دوره ریاست جمهوری خود بارها خواستار الحاق‌ گرینلند، منطقه‌ خودمختار تحت حاکمیت دانمارک به آمریکا شده بود. این درخواست خشم متحدان اروپایی آمریکا و از جمله خود دانمارک را نیز برانگیخته بود. سرانجام و به دنبال فشارهای شدید ترامپ ماه گذشته، آمریکا، دانمارک و‌ گرینلند به توافقی دست یافتند که هدف آن کمک به حل‌وفصل تنش‌ها بین طرفین بود.ترامپ در آن زمان مدعی شد که این توافق، «کنترل دائمی» آمریکا بر امنیت ‌گرینلند را تضمین می‌کند. بر اساس متن منتشرشده این توافق در وب‌سایت کاخ سفید، توافق مذکور تغییرات محدودی در معاهده سال ۱۹۵۱ ایجاد می‌کند؛ معاهده‌ای که به آمریکا اجازه می‌دهد در چارچوب دفاع ناتو، نیروهای نظامی خود را در‌گرینلند مستقر کند.در این توافق هیچ اشاره صریحی به نفت یا گاز نشده است، اما از «همکاری در حوزه مواد معدنی» و «همکاری در زمینه توسعه اقتصادی و ترویج فعالیت‌های تجاری» نام برده شده است، بی‌آنکه جزئیات بیشتری درباره این همکاری‌ها ارائه شود.این توافق همچنین زمینه را برای ایجاد پایگاه‌های نظامی بیشتر آمریکا فراهم می‌کند و دسترسی نظامی این کشور به‌ گرینلند را در صورت استقلال این جزیره از دانمارک تضمین می‌کند.

ترامپ شامگاه سه‌شنبه نیز از آغاز رسمی غارت منابع حیاتی ‌گرینلند خبر داد و مدعی شد بهره‌برداری گسترده از نفت، گاز و مواد معدنی این منطقه به‌زودی آغاز می‌شود ترامپ، در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اکتشاف گسترده نفت، گاز و مواد معدنی در حال آماده‌سازی برای آغاز در‌گرینلند جدید و زیبای ماست! کارشناسانی می‌گویند حجم نفتی که به‌راحتی در دسترس است، بسیار بیشتر از تقریبا هر منطقه دیگری در جهان است». ترامپ در پیام خود، در شبکه اجتماعی تروث سوشال درباره اهمیت راهبردی‌ گرینلند نوشت: «هرگونه حمله احتمالی آینده به ایالات متحده باید از مسیر‌گرینلند انجام شود؛ جایی که سامانه‌های دفاعی ما به‌طور معمول پهپادها، موشک‌ها یا هر نوع سلاح دیگری را که حتی هنوز تصورش هم نشده است، سرنگون خواهند کرد». ترامپ در پایان نوشت:‌ «گرینلند از نظر زمان واکنش، موقعیت جغرافیایی و میدان دید، فرصت‌هایی فراهم می‌کند که در هیچ نقطه دیگری از جهان وجود ندارد!». مردم‌گرینلند بارها با برپایی تظاهرات اعلام کرده‌اند این منطقه فروشی نیست.