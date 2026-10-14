سایه سنگین بحران انرژی بر جهان اروپا: زمستان سختی را پیش رو داریم

سخنگوی انرژی کمیسیون اروپا هشدار داد افزایش شدید قیمت انرژی، اروپا را در آستانه زمستانی بسیار دشوار قرار داده و می‌تواند بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کند.

بحران انرژی زیر سایه حماقت ترامپ در آغاز جنگ علیه ایران همچنان ادامه دارد و تاکنون نیز همه تمهیدات آمریکا، اروپا و کم و بیش سایر کشورها برای مقابله با این بحران شکست خورده است. کارشناسان می‌گویند حل و فصل

بحران کمبود عرضه نفت و گاز در جهان تنها در صورتی امکان‌پذیر است که آمریکا جنگ علیه ایران را خاتمه داده و از منطقة غرب آسیا خارج شود. ترامپ با توافق گازوئیلی به دنبال افزایش عرضه سوخت به بازارهای آمریکا و جهان است اما در همین مورد هم کارشناسان می‌گویند این یک راه‌حل موقتی است. آژانس بین‌المللی انرژی در این زمینه هشدار داد محدودیت عرضه گازوئیل ممکن است تا بخش قابل‌توجهی از سال ۲۰۲۷ ادامه پیدا کند؛ زیرا کاهش ذخایر و محدودیت تولید، در آستانه اوج تقاضای زمستانی، بازار این سوخت را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش ایرنا از رویترز، آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت خود اعلام کرد حاشیه سود پالایش گازوئیل، یعنی اختلاف قیمت این سوخت با نفت خام، در ماه سپتامبر(شهریور) به رکوردی نزدیک به ۹۵ دلار به‌ازای هر بشکه رسیده است. کاهش ظرفیت پالایش در پی حملات مرتبط با جنگ ایران، تولید این سوخت را کاهش داده است.این آژانس اعلام کرد بازار گازوئیل همچنان با فشار شدیدی روبه‌روست؛ زیرا اختلال‌های طولانی‌مدت در عرضه، پیش از تعمیرات پاییزی پالایشگاه‌ها و اوج تقاضای زمستانی، به برداشت از ذخایر برخلاف روند معمول فصلی منجر شده است.

هشدار کمیسیون انرژی اروپا

همزمان سخنگوی انرژی کمیسیون اروپا هم هشدار داد افزایش شدید قیمت انرژی، اروپا را در آستانه زمستانی بسیار سخت و دشوار قرار داده و می‌تواند بحران هزینه‌های زندگی را تشدید کند.به گزارش مهر به نقل از گاردین، کمیسیون اروپا هشدار داد افزایش قیمت انرژی، بحران تأمین هزینه‌های زندگی را در اتحادیه اروپا تشدید می‌کند و بازارهای انرژی نیز در ماه‌های آینده با بی‌ثباتی و پیش‌بینی‌ناپذیری زیادی روبه‌رو خواهند بود. «آنا کایسا ایتکونن»، سخنگوی انرژی کمیسیون اروپا با اشاره به پیامدهای بحران تنگه هرمز گفت اتحادیه اروپا در حال حاضر با مشکل امنیت تأمین انرژی مواجه نیست، اما مشخص نیست در این گذرگاه راهبردی چه اتفاقی و در چه زمانی رخ خواهد داد. به گفته او، حدود ۲۰ درصد از نفت و گاز جهان برای ماه‌ها با اختلال در انتقال از این مسیر روبه‌رو بوده است.«پائولا پینیو»، سخنگوی ارشد کمیسیون اروپا نیز تأکید کرد که بحران تنگه هرمز و تأثیر آن بر قیمت‌ها و عرضه انرژی، شرایطی پیش‌بینی‌نشده ایجاد کرده و به همین دلیل، اعمال انعطاف بیشتر در مقررات واردات متان ضروری است.

رئیس کمیسیون اروپا هم هفته گذشته با اشاره به اینکه بهای گاز در اروپا همزمان با آغاز تجاوز نظامی علیه ایران ۱۴۰ درصد گران و هزینه واردات سوخت‌های فسیلی ۱۰۰ میلیارد یورو بیشتر شده است، درباره تشدید فشار بر خانوارها و صنایع اروپایی در زمستان پیش‌رو هشدار داده بود. «فون‌درلاین» طی سخنانی در پارلمان اروپا درباره احتمال افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو هشدار داد و گفت، این فشارها با نزدیک شدن به فصل زمستان می‌تواند تشدید شود و اتحادیه اروپا باید برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدام کند.