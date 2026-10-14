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نیروهای مسلح یمن با حملات موشکی و پهپادی گسترده، تأسیسات حیاتی آرامکو در ظهران، فرودگاه ملک خالد و پالایشگاه نفت ریاض را هدف قرار دادند و آتش‌سوزی و ویرانی در عمق خاک عربستان به‌جا گذاشتند؛ حملاتی که در پاسخ به بیش از دوازده سال تجاوز و محاصره سعودی انجام شد. همزمان افسر سابق اطلاعاتی آمریکا با اشاره به شباهت وضعیت کنونی سعودی با شاه مخلوع، هشدار داد خانواده آل‌سعود با سرعت به سوی پرتگاه پیش می‌رود.

در پهنه تاریخ سیاسی غرب آسیا، رقابت‌های دیرپای قدرت‌های منطقه‌ای همواره با چرخه‌هایی از مداخله، محاصره و واکنش‌های نامتقارن گره خورده است؛ خاندان‌های حاکم، با اتکا به ثروت منابع زیرزمینی و ائتلاف‌های خارجی، می‌کوشند نظم مطلوب خود را بر همسایگان تحمیل کنند، اما بارها شاهد بوده‌اند که مقاومت‌های محلی و شبکه‌های ایدئولوژیک، معادلات را وارونه می‌سازند. از سقوط پادشاهی‌های کهن تا ظهور بازیگران غیردولتی در دهه‌های اخیر، مورخان سیاسی بارها نشان داده‌اند که پایداری هر نظامی نه تنها به توان نظامی و دیپلماتیک آن، بلکه به مشروعیت داخلی و ظرفیت تطبیق با تحولات عمیق اجتماعی و ژئوپلیتیک وابسته است، تحولی که گاه به سرعت و با کمترین هشدار، ساختارهای به ظاهر مستحکم را به لرزه درمی‌آورد.

نیروهای مسلح یمن با موشک‌های بالستیک، کروز هدایت‌شونده و پهپادها شرکت آرامکو در ظهران، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و پالایشگاه نفتی ریاض را هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی این نیروها، اعلام کرد اهداف به‌صورت دقیق اصابت کرده و عملیات باعث ویرانی‌ها و آتش‌سوزی در عمق خاک عربستان شده است. رسانه‌های عربی و غربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید در شمال ریاض، نزدیکی تأسیسات آرامکو در ظهران و پالایشگاه نفت پایتخت خبر دادند. این عملیات تلافی‌جویانه در پاسخ به سال‌ها محاصره و تجاوز ائتلاف سعودی انجام شد.

سخنگوی دفاع مدنی عربستان به نقل از خبرگزاری رسمی این کشور (واس) اعتراف کرد که در پی رهگیری موشک‌های کروز شلیک‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن، بقایای آن‌ها به مناطقی در ریاض اصابت کرده است. این اصابت‌ها به زخمی شدن چهار نفر و وارد آمدن خسارت به ۱۵ منزل مسکونی منجر شد. رویترز نیز از تهدید هوائی احتمالی بر فراز ریاض خبر داد و خبرگزاری فرانسه صدای چند انفجار را در پایتخت عربستان تأیید کرد.

هشدار یمن به تداوم عملیات

یحیی سریع تصریح کرد دشمن سعودی ۲۲۸۱ حمله هوائی و موشکی علیه یمن انجام داده و مرتکب ده‌ها جنایت شده است. گفتنی است این حملات سنگین انقلابیون یمن به زیرساخت‌های عربستان در واقع پاسخ به همین تجاوزاتی است که به نزدیک به 3 هزار مورد می‌رسد. او هشدار داد عملیات نیروهای مسلح یمن طی روزهای آتی علیه فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان ادامه خواهد داشت و شرکت‌های هواپیمایی، شهروندان و کارکنان اهداف مشروع باید فوری تخلیه شوند. معادله محاصره در برابر محاصره و حمله در برابر حمله همچنان برقرار است.

زمزمه سقوط آل‌سعود و شباهت به شاه مخلوع

فشار عملیات‌های یمنی چنان افزایش یافته که زمزمه سقوط خاندان آل‌سعود در رسانه‌های غربی و صهیونیستی نیز مطرح شده است. روزنامه معاریو به نقل از اسکات ریتر، افسر سابق اطلاعاتی تفنگداران دریایی آمریکا و بازرس سابق تسلیحات سازمان ملل، با اشاره به شباهت وضعیت کنونی آل‌سعود با شاه مخلوع ایران، نوشت خانواده آل‌سعود با سرعت به سوی پرتگاه پیش می‌رود و با سرنوشتی مشابه شاه ایران در سال ۱۹۷۹ مواجه است. ریتر وضعیت کنونی را با سقوط ناگهانی شاه مقایسه کرد: «ایالات متحده، ایران را محوری کلیدی برای مهار شوروی می‌دید و جنگنده‌ها و ناوهای مدرن به آن فروخت، اما ظرف دو سال اوضاع زیر و رو شد. امروز مردم حتمی بودن این فروپاشی را درک می‌کنند و مورخان آن را به‌عنوان سقوط قریب‌الوقوع آل‌سعود خواهند نگاشت.» تحلیل ریتر ائتلاف تاریخی آل‌سعود با وهابیت را «معامله با شیطان» توصیف می‌کند که سرنوشت سیاسی این خاندان را به انحرافی خطرناک گره زده است.

دوازده سال هدف‌گیری منازل و بیمارستان‌ها

خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) گزارش داد رژیم سعودی در طول دوازده سال تجاوز نظامی بیش از سیصد هزار بار منازل، مناطق مسکونی، بازارها، بیمارستان‌ها و مدارس را هدف قرار داده است. این حملات همچنین بیش از ۵۷۱ جایگاه سوخت، ۶۴۴‌ تانکر حامل سوخت، مراسم‌های عزا و عروسی، راه‌ها، پل‌ها، چادرهای آوارگان، فرودگاه‌ها، بنادر و کارخانه‌ها را هدف گرفته است. تنها در یک شبانه‌روز اخیر جنگنده‌های سعودی ۱۰۴ حمله هوائی به استان‌های مختلف یمن انجام دادند. باز هم این خبر نشان می‎‌دهد چرا یمنی‌ها در حمله به رژیم سعودی این‌قدر سرسخت شده‌اند.

جنایت علیه تأسیسات غیرنظامی یمن

شرکت نفت یمن حمله جنگنده‌های سعودی به تأسیسات خود در الصباحه (صنعا) و پمپ ‌بنزین باجل در الحدیده را جنایت بزرگ توصیف کرد و تأکید نمود این تأسیسات غیرنظامی و خدماتی بوده و هیچ ارزش نظامی نداشته‌اند. یحیی سریع نیز به نقل از منبعی در این شرکت اعلام کرد تأسیسات هدف ‌قرار گرفته خالی از فرآورده‌های نفتی بوده‌اند.

حملات عاقلانه و بر حق یمن

مهدی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، تأکید کرد حملات این کشور علیه عربستان سعودی عاقلانه، حساب‌شده و برحق است و هدف آن وادار کردن دشمن به پایان دادن به تجاوز و محاصره دوازده‌ ساله است. او تصریح کرد منافع و مصالح ملت یمن قطب‌نمای عملیات‌های دفاعی است و پیامدهای آن برای دیگران دغدغه صنعا نیست. دفتر سیاسی انصارالله نیز اعلام کرد تقابل تا پایان کامل تجاوزات و رفع محاصره ظالمانه ادامه خواهد یافت.

میلیاردها دلار هزینه بی‌نتیجه

سی‌ان‌ان نوشت عربستان سال گذشته ۸۳ میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه کرده و در میان ده کشور نخست جهان قرار دارد، اما این رقم امنیت زیرساخت‌های راهبردی را تضمین نکرده است. آسوشیتدپرس نیز اعتراف کرد عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران تسلیحات آمریکایی است و ۱۲ درصد صادرات سلاح آمریکا از ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ را به خود اختصاص داده، از جمله اف-۱۵، پاتریوت و رادارهای پیشرفته، با این حال در برابر حملات یمن ناتوان مانده است. فایننشال‌تایمز توضیح داد مشکل در تاکتیک‌های یمنی‌هاست که با پهپادهای صماد پوشش پدافندی را کشف می‌کنند، سپس موشک‌های کروز در ارتفاع پایین و با تغییر مسیر ذخایر رهگیر را فرسوده می‌سازند.

تهدید مستقیم چشم‌اندازهای بن‌سلمان

روزنامه تلگراف نیز نوشت محمد بن‌سلمان با یکی از جدی‌ترین چالش‌های خود مواجه است. مدیران ارشد شرکت‌های نفتی جهانی از جمله اکسون‌موبیل، توتال، شل و بی‌پی به دلیل نگرانی‌های امنیتی و اختلالات پرواز، برنامه‌های حضور در کنفرانس شورای جهانی نفت در ریاض را لغو کردند. حدود ۸۵ درصد پروازهای فرودگاه ملک خالد لغو شد، شرکت‌های منطقه مالی به دورکاری روی آوردند و مدارس برای یک هفته تعطیل شدند. تلگراف هشدار داد ذخایر موشک‌های رهگیر عربستان در حال کاهش است و این تحولات طرح چشم‌انداز ۲۰۳۰ را تهدید می‌کند.

ابتکار عمل در دست یمن

سی‌ان‌ان تأکید کرد انصارالله دست‌کم ابتکار عمل را در دست گرفته است و شکست دادن آن از طریق عملیات زمینی بسیار بعید به نظر می‌رسد. سال گذشته آمریکا بیش از

یک میلیارد دلار برای کارزار هفت ‌هفته‌ای علیه انصارالله هزینه کرد اما نتوانست رهبری آن را از میان ببرد. اکنون با نزدیک شدن انتخابات میان‌دوره‌ای، واشنگتن تمایلی به درگیر شدن دوباره نشان نمی‌دهد و متحد خود را تنها گذاشته است. تاریخ یمن همواره ثابت کرده این سرزمین گورستان متجاوزان است و سرنوشت حتمی هر نیروی متجاوز، زباله‌دان تاریخ خواهد بود.