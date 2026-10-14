سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ایران آماده پاسخ‌گویی به هرگونه تجاوز احتمالی است، گفت: به سلاح‌های پیشرفته‌تری دست یافته‌ایم.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه تهران‌تایمز، احتمال وقوع جنگی تازه علیه ایران را منتفی ندانست و گفت: هرچند آغاز چنین جنگی از سوی ایالات‌متحده غیرمنطقی است، این احتمال همچنان وجود دارد؛ چراکه به گفته او، دولت ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به دستاوردی نیاز دارد.

محبی افزود: ایران آماده است در برابر هرگونه تجاوز مجدد، با قدرتی بیش از گذشته پاسخ دهد و پیامدهای چنین اقدامی برای ایالات‌متحده «دردناک‌تر» خواهد

بود.

سخنگوی سپاه همچنین با انتقاد از پوشش رسانه‌ای جنگ‌های خارجی آمریکا گفت که به باور او، افکار عمومی این کشور از واقعیت این جنگ‌ها آگاه نمی‌شوند و رسانه‌های جریان اصلی واقعیت آنچه را «تجاوزات بی‌رحمانه» خواند، پنهان می‌کنند.

به گزارش مهر، او اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره وجود اختلاف و نبود همکاری میان سران ایران را نیز «کاملاً کذب» دانست و گفت: این ادعاها با هدف توجیه ناکامی‌های واشنگتن در جنگ مطرح می‌شود.