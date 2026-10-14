فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۴۰۰۲۳
تاریخ انتشار : ۲۲ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۶
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
سخنگوی سپاه:

پس از جنگ ۴۰ روزه به سلاح‌های پیشرفته‌تری دست یافته‌ایم

سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه ایران آماده پاسخ‌گویی به هرگونه تجاوز احتمالی است، گفت: به سلاح‌های پیشرفته‌تری دست یافته‌ایم.
سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه اختصاصی با روزنامه تهران‌تایمز، احتمال وقوع جنگی تازه علیه ایران را منتفی ندانست و گفت: هرچند آغاز چنین جنگی از سوی ایالات‌متحده غیرمنطقی است، این احتمال همچنان وجود دارد؛ چراکه به گفته او، دولت ترامپ پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای به دستاوردی نیاز دارد.
محبی افزود: ایران آماده است در برابر هرگونه تجاوز مجدد، با قدرتی بیش از گذشته پاسخ دهد و پیامدهای چنین اقدامی برای ایالات‌متحده «دردناک‌تر» خواهد 
بود.
سخنگوی سپاه همچنین با انتقاد از پوشش رسانه‌ای جنگ‌های خارجی آمریکا گفت که به باور او، افکار عمومی این کشور از واقعیت این جنگ‌ها آگاه نمی‌شوند و رسانه‌های جریان اصلی واقعیت آنچه را «تجاوزات بی‌رحمانه» خواند، پنهان می‌کنند.
به گزارش مهر، او اظهارات مقام‌های آمریکایی درباره وجود اختلاف و نبود همکاری میان سران ایران را نیز «کاملاً کذب» دانست و گفت: این ادعاها با هدف توجیه ناکامی‌های واشنگتن در جنگ مطرح می‌شود.

اشتراک گذاری
captcha
پربازدید ترین پربحث ترین

افزایش رقم کالابرگ؛ اجرای بدِ یک طرح خوب

گور بابا‌!(گفت و شنود)

آینه‌ای مقابل دولت(یادداشت روز)

سفرهای انتخاباتی

شهید مسیحیِ جنگ 40 روزه

ارتباطات مخابراتی

ان‌پی‌تی باید در خدمت امنیت ملی باشد نه ابزاری برای محدودکردن حقوق هسته‌ای ایران

سفر سؤال‌برانگیز به باکو!

از کیـفرخواست ملـی تا دادخواهی جهانـی راهبرد حقوقی تعقیب آمران و مباشران تجاوز به ایران

دبیرکل حزب‌الله