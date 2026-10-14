شهادت مأمور پلیس و فرمانده حوزه بسیج خواهران مهرستان در حمله تروریستی

در دو حمله تروریستی در شهرستان مهرستان استان سیستان و بلوچستان، یک مأمور پلیس و فرمانده حوزه بسیج خواهران این شهرستان به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری میزان، یکی از مأموران پلیس در پی حمله مسلحانه به خودروی پلیس در شهرستان مهرستان سیستان و بلوچستان و پس از انتقال به بیمارستان، بر اثر شدت جراحات وارده به شهادت رسید.

در این حادثه مهاجمان مسلح به خودروی پلیس حمله کردند، اما مأموران انتظامی در برابر این حمله ایستادگی کرده و با مهاجمان درگیر شدند.

در جریان این درگیری، نیروهای انتظامی در برابر مهاجمان مقاومت کردند و در نهایت، مهاجمان مسلح مجبور به فرار از صحنه درگیری شدند.

گروهبان یکم «محمدعلی شهریاری» یکی از مأموران فراجا که در جریان این حمله مجروح شده بود، برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان انتقال یافت، اما شدت جراحات وارده به وی منجر به شهادتش شد.

در اقدام تروریستی دیگر در مهرستان، پاسدار شهیده «افسانه عقیلا» فرمانده حوزه بسیج خواهران شهیده افضل مهرستان، به دست عوامل جنایتکار گروهک‌های تروریستی مزدور دشمن به فیض عظیم شهادت نائل آمد.