وزیر پیشنهادی دفاع گفت: در حال تسریع شرایط برای دستیابی به فناوری ساخت جنگنده‌های سنگین چند منظوره هستیم.

مهرداد اخلاقی، وزیر پیشنهادی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در دومین نشست ویژه روز چهارشنبه (۲۲ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص برنامه خود مواردی را به عنوان اهداف اولویت‌دار مطرح و عنوان کرد: دو برنامه شش ماهه و ۲۲ ماهه را تقسیم کردیم و بنده در ابتدا برنامه ۶ ماهه را ارائه داده و پاسخ سؤالاتی که باقی مانده را خواهم داد.

اخلاقی با اشاره به اینکه پاسخ تمام سؤالات نمایندگان در سامانه داده می‌شود، افزود: بخشی از سؤالات را در جلسه پیش در فرصتی که داشتم پاسخ دادم همه را به صورت مکتوب تنظیم کردیم و تا فردا در سامانه پاسخ‌ها ارائه خواهد شد.

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به برنامه ۶ ماهه خود که با اولویت پیگیری خواهد کرد، بیان کرد: موضوع نخست بحث جهش تولید و تامین تسلیحات و تجهیزات مورد نیاز نیروهای مسلح متناسب با اولویت‌های جنگ رمضان و ۱۲ روزه است؛ که بهره‌گیری حداکثری از همه ظرفیت‌های صنایع دفاعی، هم افزایی ظرفیت‌های تولیدی موجود در نیروهای مسلح، اجرای تحقیقات زودبازده بخشی از این برنامه‌ها است.

استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ملی را هدفگذاری کرده‌ایم

وی در ادامه تشریح برنامه شش ماه خود ادامه داد: استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و ملی که در این راستا بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز علمی، پارک‌های علمی و فناوری و پردیس‌ها را هدفگذاری کردیم، بهره‌گیری حداکثری از شرکت‌های بخش خصوصی به ویژه شرکت‌های دانش بنیان، پشتیبانی پایدار و مؤثر و مداوم از محور مقاومت نیز در دستور کار است.

تاکید بر موضوع بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح

اخلاقی با تاکید بر موضوع بهبود معیشت کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح، عنوان کرد: این موارد با تاکید بر مواردی مانند افزایش جهشی حقوق کارکنان نیروهای مسلح در تعامل با سازمان برنامه و بودجه و ستاد کل نیروهای مسلح و حمایت مجلس، استمرار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح در چارچوب بودجه سالانه، در بحث معیشت؛ ارتقای سطح خرید خانوار کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح با مشارکت دولت و درآمدهای داخلی نیروهای مسلح، افزایش سرانه یارانه خانوار نیروهای مسلح در قالب طرح «حکمت مصرف» تا حداقل ۸ درصد میانگین حقوق سالانه کارکنان، توسعه شبکه دسترسی به صورت حضوری و غیرحضوری به فروشگاه‌های اتکا در سراسر کشور، نظارت مؤثر بر قیمت، کیفیت و خدمات شبکه فروشگاهی اتکا در جهت افزایش رضایتمندی جامعه هدف، است.

وی با اشاره به بحث بیمه کارکنان نیروهای مسلح ادامه داد: تلاش می‌کنیم که بیمه ما در بخش بیمه‌های دولتی دارای شرایط بهتری نسبت به بیمه‌های دیگر در کل نیروهای مسلح قرار بگیرد. همچنین پوشش تعهدات بیمه «سامانه سلامت»، شامل توسعه تعهدات خدمات بهداشتی تشخیصی و درمانی برای مادران باردار، فرزندان زیر دو سال و زوجین نابارور، توسعه خدمات تامین اجتماعی در بستر پایگاه اینترنتی و نرم‌افزارهای کاربردی، تقویت خدمات حمایتی و کمک‌های برابر درمانی برای ایثارگران، رزمندگان معصر و بیماران صعب‌العلاج است.

ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته با تاکید بر سامانه‌های هوشمند

در حوزه‌های موشکی

وزیر پیشنهادی دفاع با اشاره به برنامه ۲۲ ماهه خود تا پایان دولت چهاردهم، ادامه داد: ارتقای مستمر تسلیحات و تجهیزات پیشرفته با تاکید بر سامانه‌های هوشمند در حوزه‌های موشکی، توسعه و ارتقای انواع سامانه‌های موشکی بالستیک کروز و اثربخشی سرجنگی‌ها متناسب با نیاز حال و آینده، افزایش حداکثری تعداد یا ظرفیت تولید موشک متناسب با سطح تهدیدات منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای.

اخلاقی با اشاره به سؤال یکی از نمایندگان درخصوص برد موشکی و نیز برنامه‌های خود در موضوع «پدافند هوایی» عنوان کرد: توسعه و ارتقای انواع سامانه‌های پدافند هوائی با تاکید بر پدافند نامتقارن، افزایش حداکثری ظرفیت تولید سامانه‌های پدافندی، توجه ویژه به پدافند هوا پایه و تجهیز و تسلیح پرنده‌های بدون سرنشین بخشی از این برنامه‌ها است. ما در حال حاضر وارد پدافند هوا به هوا شدیم و در جنگ رمضان هم از این موضوع بهره داشتیم. توسعه و ارتقای انواع سامانه‌های پدافند هوائی دوش پرتاب و پهپادی، توسعه و ارتقاء انواع پهپادهای پنهانکار برد بلند، انتحاری، جنگالی، تصویربرداری و پدافند هوائی هم از برنامه‌های بنده است.

تأکید بر توسعه فرآیند و فناوری طراحی و ساخت انواع سلاح‌های «هواپایه دور ایستا»

وی با اشاره به «بخش هوایی» برخی موارد را بیان کرد: دستیابی به فناوری ساخت جنگنده‌های سنگین چند منظوره، البته خیلی از این کارها در گذشته شروع شده و ما شرایط را تسریع می‌کنیم تا سریع‌تر به پایان برسد، توسعه فرآیند و فناوری طراحی و ساخت انواع سلاح‌های «هواپایه دور ایستا» که البته ما الان سلاح‌های هواپایه داریم، ولی در موضوع افزایش برد و سایر مشخصه‌های یک سیستم پدافند هوا به هوای پیشرفته تلاش می‌کنیم.

وزیر پیشنهادی دفاع با برشمردن برنامه‌های خود در موضوع «رزم دریایی» و شناورها، ادامه داد: توسعه فناوری طراحی و ساخت انواع شناورهای سطحی و زیرسطحی سرنشین‌دار و بدون سرنشین، ارتقا و توسعه انواع سامانه‌های مخابرات زیر آبی و انواع سونارهای پیشرفته، ارتقا و توسعه انواع سامانه سلاح دریایی نیز دنبال خواهد شد.