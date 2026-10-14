بسیج دانشگاه تهران در واکنش به محدودیت‌های حجاب در جمهوری آذربایجان، با نسب پلاکاردی در مقابل سفارت این کشور، تجربه کشف حجاب اجباری در دوره رضاخان را یادآوری کرد.

در پی مطرح‌شدن محدودیت‌های حجاب در محیط‌های رسمی و آموزشی جمهوری آذربایجان، دانشجویان دانشگاه تهران با نصب یک پلاکارد در مقابل سفارت این کشور نسبت به این موضوع واکنش نشان دادند. در این پلاکارد با اشاره به تجربه کشف حجاب اجباری در دوره رضاخان در ایران، بر غیرممکن‌بودن مقابله با ملت مسلمان تأکید شده و آمده است که «عاقبت محاربه آشکار علیه یک ملت مسلمان، سرآغاز یک انقلاب اسلامی است».

امیرمحمد مرزانی، مسئول بسیج دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با اشاره به ممنوعیت حجاب برای معلمان و دانش‌آموزان در مدارس و همچنین در دانشگاه‌های جمهوری آذربایجان گفت: در واکنش به این تحولات، سفارت‌نگاری‌ای با محوریت این موضوع طراحی کرده‌ایم؛ اقدامی که پیش‌تر نمونه‌ای از آن را مقابل سفارت دانمارک انجام داده بودیم.

وی افزود: مضمون اصلی این سفارت‌نگاری آن است که مقابله با یک ملت اسلامی اساساً غیرممکن است. رژیم طاغوتی سابق ایران نیز در دوره رضاخان چنین اقدامی را انجام داد، اما در نهایت انقلاب اسلامی در ایران رقم خورد.

مسئول بسیج دانشگاه تهران تصریح کرد: هدف از این اقدام، اعلام موضع و واکنش دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به تحولات اخیر جمهوری آذربایجان و محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه حجاب است.