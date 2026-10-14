باند خرید و فروش تلگرامی مواد مخدر در تهران منهدم شد

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران از انهدام باند خرید و فروش تلگرامی مواد مخدر در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سرهنگ علی عسکری از شناسایی و انهدام یک باند فعال در زمینه خرید و فروش مواد مخدر که با استفاده از پیام‌رسان تلگرام فعالیت می‌کرد و دستگیری متهم این پرونده در شمال تهران خبر داد.

عسکری افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پایتخت در جریان رصد هوشمندانه فضای مجازی، یک کانال تلگرامی با هویت نامشخص را که در زمینه خرید و فروش مواد مخدر فعالیت داشت، شناسایی کردند.

وی ادامه داد: کارشناسان پلیس پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، متهم را به یک قرار صوری در محدوده شمال تهران هدایت کردند. متهم که با هدف انجام معامله در محل حاضر شده بود، در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شد. در بازرسی از خودروی متهم، بیش از ۳۵۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک و شیره تریاک و همچنین دو قبضه سلاح سرد کشف و متهم برای طی مراحل قانونی و تکمیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

عسکری با تأکید بر تداوم برخورد با سوداگران مرگ گفت: فضای مجازی برای عاملان خرید و فروش مواد مخدر حاشیه امن نیست و فعالیت‌های مجرمانه در این بستر نیز با رصد اطلاعاتی پلیس شناسایی و پیگیری می‌شود.