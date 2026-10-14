رئیس جهاد دانشگاهی از ارائه رایگان خدمات درمانی سرطان سینه به بانوان مشمول سه دهک پایین درآمدی جامعه در پژوهشگاه ملی سرطان این نهاد خبر داد.

به گزارش ایرنا از جهاد دانشگاهی، علی منتظری در آستانه ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، با اشاره به اهمیت فراهم‌کردن دسترسی عادلانه به خدمات سلامت در شرایط فعلی کشور و لزوم افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و خانواده‌ها در برابر هزینه‌های سنگین درمان، از اجرای طرح درمان رایگان سرطان سینه برای بانوان مشمول دهک‌های یک تا سه درآمدی در پلی‌کلینیک فوق‌تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی خبر داد.

منتظری با اشاره به اینکه افزایش قابل‌ملاحظه هزینه‌های درمان در شرایط ویژه کنونی کشور، فشار اقتصادی قابل‌توجهی را بر خانواده‌ها وارد کرده و توانایی آنان را برای تأمین هزینه‌های دارو و درمان تحت تأثیر قرار داده است، اظهار داشت: در چنین شرایطی، برخورداری از خدمات تشخیصی و درمانی مناسب، از نیازهای اساسی هر فرد است و نباید محدودیت‌های اقتصادی، مانعی برای دریافت خدمات درمانی مورد نیاز بیماران، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، ایجاد کند.

وی با تأکید بر نقش بانوان در تحکیم بنیان خانواده افزود: تشخیص زودهنگام و شروع درمان سرطان سینه به‌عنوان شایع‌ترین سرطان در میان زنان، تأثیر بسزایی در موفقیت روند درمان دارد، در حالی که تأخیر در تشخیص و درمان می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای بیمار و خانواده وی به دنبال

داشته باشد.

رئیس جهاد دانشگاهی با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی ادامه داد: پژوهشگاه ملی سرطان با بیش از چهار دهه تجربه در حوزه پیشگیری، تشخیص، درمان و آموزش سرطان، به‌ویژه سرطان پستان، تصمیم گرفته است با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های داخلی خود، در کنار فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه، نقش مؤثری در کاهش موانع اقتصادی دسترسی بیماران به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ایفا کند.

مشمولان طرح می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و انجام هماهنگی‌های لازم، به‌صورت حضوری به پلی‌کلینیک فوق‌تخصصی پژوهشگاه ملی سرطان جهاد دانشگاهی مراجعه کنند یا از طریق شماره تلفن نوبت‌دهی ۶۶۴۰۴۰۵۰ و پایگاه اینترنتی پژوهشگاه به نشانی https://mci.ac.ir اقدام کنند.