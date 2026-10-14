دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: ابزار‌های شناسایی لینک‌های آلوده و پیامک‌های جعلی تا پایان پاییز فعال می‌شوند و با تفکیک پیامک‌های خدماتی از تبلیغاتی، راه کلاهبرداری مسدود خواهد شد.

سید محمدامین آقامیری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری میزان، درباره اقدامات انجام‌شده برای مقابله با پیامک‌های جعلی و ضرر و زیان‌های وارده این دست از کلاهبرداری‌ها به شهروندان، ضمن اعلام تصمیمات جدید برای ساماندهی زیرساخت پیامکی کشور اظهار داشت: با هم‌افزایی وزارت ارتباطات، وزارت ارشاد و دادستانی، ابزار‌های نوین شناسایی فیشینگ و لینک‌های آلوده تا پایان پاییز به شبکه پیامکی کشور افزوده می‌شود؛ این اقدام با تفکیک دقیق کارکرد و هویت پیامک‌های تبلیغاتی از پیامک‌های خدماتی OTP، مسیر سوءاستفاده کلاهبرداران را مسدود

خواهد کرد.

آقامیری در تبیین جزئیات این طرح گفت: در حال حاضر، نبود تفکیک مشخص میان پیامک‌های تبلیغاتی و پیامک‌های خدماتی (مانند رمز‌های یکبارمصرف)، مدیریت امنیتی بستر پیامکی را با چالش مواجه کرده است. بر همین اساس، در نشست‌های مشترک تصمیمات جدیدی برای شفاف‌سازی کارکرد و هویت تمامی پیامک‌های ارسالی اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه هدف اصلی این تصمیمات، افزایش پایداری در ارائه خدمات ضروری به مردم است، افزود: بخش محوری این فرآیند، افزودن ابزار‌های هوشمند جدید برای شناسایی پیامک‌های فیشینگ و لینک‌های مخرب است. با عملیاتی‌شدن این سامانه، پیامک‌های انبوهِ دارای مجوز از سایر پیامک‌ها تفکیک شده و لینک‌های مشکوک به‌طور خودکار شناسایی و مسدود خواهند شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با تأکید بر اینکه اپراتور‌های تلفن همراه ملزم به اجرای این پروتکل‌های امنیتی هستند، از وعده دستگاه‌های متولی برای تکمیل این فرآیند‌ها تا پایان فصل پاییز خبر داد و خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با پیاده‌سازی کامل این زیرساخت فنی، علاوه‌بر کاهش چشمگیر نرخ کلاهبرداری‌های مالی ناشی از پیامک‌های جعلی، امنیت کاربران در فضای دیجیتال به شکل محسوسی ارتقا یابد.