۶ محقق پژوهشگاه رویان در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند

در تازه‌ترین ارزیابی بین‌المللی عملکرد علمی پژوهشگران در سال ۲۰۲۵، نام

۶ محقق پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، در تازه‌ترین نسخه فهرست «دو درصد دانشمندان برتر جهان» که در تاریخ ۷ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده است، ۶ نفر از محققان این پژوهشگاه بر اساس عملکرد علمی و میزان تأثیرگذاری پژوهش‌های خود در سال ۲۰۲۵ میلادی، در جمع پژوهشگران برتر جهان قرار گرفتند.

بر این اساس، دکتر حسین بهاروند، دکتر محمدحسین نصر اصفهانی، دکتر محمدرضا باغبان اسلامی، دکتر رضا عمانی سامانی، دکتر مسعود وثوق و دکتر اشرف معینی در این فهرست بین‌المللی معرفی شده‌اند.

فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان یکی از نظام‌های شناخته‌شده ارزیابی تأثیرگذاری علمی پژوهشگران در سطح بین‌المللی است که با استفاده از داده‌های پایگاه استنادی اسکوپوس (Scopus)، با همکاری دانشگاه استنفورد و از سوی انتشارات الزویر (ELSEVIER) منتشر می‌شود. در این ارزیابی، پژوهشگران در حوزه‌ها و زیرحوزه‌های مختلف علمی بر اساس مجموعه‌ای از شاخص‌های استنادی و عملکرد پژوهشی مورد بررسی قرار می‌گیرند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به تعداد استنادات، شاخص هرش (H-index) و شاخص ترکیبی (C-score) اشاره کرد.

روند حضور پژوهشگران رویان در این فهرست طی سال‌های اخیر نیز نشان‌دهنده تداوم ظرفیت علمی این مجموعه است. بر اساس آمار اعلام‌شده، پنج محقق پژوهشگاه در سال ۲۰۲۳، چهار محقق در سال ۲۰۲۴ و پنج محقق در سال ۲۰۲۵ در این فهرست قرار داشته‌اند. در تازه‌ترین ارزیابی، شمار پژوهشگران معرفی‌شده از پژوهشگاه رویان به شش نفر افزایش یافته است.

حضور پژوهشگران پژوهشگاه رویان در این ارزیابی بین‌المللی، بیانگر جایگاه علمی محققان این مجموعه زیست‌پزشکی و نقش آنان در تولید دانش و توسعه مرزهای پژوهش است.