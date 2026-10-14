کاهش سن ابتلا به سرطان ریه در ایران

رئیس انجمن متخصصین ریه ایران در خصوص روند کاهش سن ابتلا به سرطان ریه در کشور هشدار داد و تأکید کرد که این سرطان همچنان مرگبارترین سرطان در ایران و جهان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مصطفی قانعی در دوازدهمین کنگره ریه و مراقبت‌های ویژه با اشاره به تهدیدهای نوظهور سلامت، گفت: سیگارهای الکترونیکی با بیش از دو هزار طعم مختلف و چهار نسل جدید، همراه با آلودگی هوا، نقش فزاینده‌ای در بروز بیماری‌های ریوی ایفا می‌کنند. این عوامل باعث شده‌اند نه‌تنها سن ابتلا به سرطان ریه پایین بیاید، بلکه بیماری‌های انسدادی ریه نیز با الگوهای جدیدی ظاهر شوند که پزشکان پیش‌تر با آن‌ها آشنا نبودند.

قانعی افزود: صنعتی شدن کشور، مصرف مواد جدیدی مانند تریاک و قلیان و افزایش مصرف سیگار در زنان، چالش‌های منحصربه‌فردی ایجاد کرده‌اند. در حالی که قبلاً بیشتر موارد بیماری‌های انسدادی ریه ناشی از سیگار سنتی بود، اکنون حدود نیمی از این موارد به عوامل دیگری مانند آلودگی هوا و صنعت مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: سال گذشته ثابت شد آلودگی هوا نه‌تنها باعث انسداد ریه، بلکه باعث افزایش سرطان ریه نیز می‌شود.

رئیس کنگره با اشاره به اینکه بیماری‌های انسدادی ریه رتبه چهارم مرگ‌ومیر در ایران را دارند، گفت: در میان تمام سرطان‌ها، هیچ‌کدام به اندازه سرطان ریه کشنده نیستند.