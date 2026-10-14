رئیس مرکز امور زنان و خانواده شهرداری تهران، درباره بهره‌مندی خانواده‌هایی که ساکن تهران هستند اما فرزندشان در شهر دیگری متولد شده است در طرح «چشم‌روشنی» توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مادرانی که به‌دلیل شرایط جنگی در دو ماه نخست امسال، برای زایمان از تهران به شهرستان‌های دیگر رفته‌اند، خواستار برخورداری از بسته حمایتی «چشم‌روشنی» شهرداری تهران شده‌اند. این مادران می‌گویند نباید تولد فرزندشان در شهری دیگر، آنها را از حمایتی که برای نوزادان متولد ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده محروم کند.

آنها از شهرداری تهران درخواست کرده‌اند با در نظر گرفتن شرایط خاص این خانواده‌ها، راهکاری برای بهره‌مندی مادران از این بسته حمایتی پیش‌بینی کند تا خانواده‌هایی که روزهای دشوار جنگ را پشت سر گذاشته‌اند، به‌دلیل محل تولد فرزندشان از این حمایت جا نمانند.

به‌تازگی مریم اردبیلی، رئیس مرکز امور زنان و خانواده شهرداری تهران، درباره وضعیت خانواده‌هایی که ساکن تهران هستند اما فرزندشان در شهر دیگری متولد شده است، توضیح داده که ممکن است برخی خانواده‌ها به دلایلی مانند سفر به شهر محل سکونت خانواده همسر، فرزند خود را در شهری غیر از تهران به دنیا بیاورند.

به گفته اردبیلی، این موارد به‌صورت خودکار در فهرست موالید تهران ثبت نمی‌شود، اما خانواده‌ها می‌توانند با مراجعه به پشتیبانی سامانه و ارائه مدارک لازم برای احراز محل سکونت در تهران، درخواست خود را مطرح کنند. وی تأکید کرده است که در موارد خاص، اگر مدارک لازم برای احراز سکونت در تهران کامل باشد، امکان بررسی درخواست و برخورداری از بسته حمایتی وجود دارد.