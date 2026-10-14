تروریست مسلح در کرمان به دار مجازات آویخته شد

حکم اعدام «علی‌سینا مصطفوی»، تروریست مسلح و عامل دشمن آمریکایی- صهیونی در جریان جنگ رمضان، که منجر به مجروحیت تعدادی از شهروندان و یک دختر خردسال شده بود، اجرا شد.

مرکز رسانه قوه قضائیه اعلام کرد: علی‌سینا مصطفوی فرزند غلامحسین، از عناصر مسلح دشمن آمریکایی-صهیونیستی وابسته به جریان منفور سلطنت‌طلبی در جریان جنگ رمضان بود که هم‌زمان با تجاوز دشمن به کشور، اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود.

براساس مستندات موجود در پرونده، نامبرده در چند مرحله اقدام به اجرای عملیات تروریستی مسلحانه در کرمان کرده بود.

مرتبه اول در چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اقدام به تیراندازی در میدان آزادی کرد که در این حادثه یک شهروند و یک دختربچه مجروح شدند.

محکوم‌علیه در اقدام بعدی خود نیز در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه اقدام به تیراندازی به سمت سربازان وظیفه و خودرو‌های عبوری کرده بود که منجر به زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان شد.

براساس بررسی‌های فنی و مستندات پرونده، این عنصر تروریستی، عضو فعال شبکه تروریستی سلطنت‌طلبان در داخل کشور بوده و ارتباطات گسترده‌ای با رسانه‌های معاند مرتبط با سلطنت‌طلبان داشته است.

نامبرده در جریان کودتای دی‌ماه نیز فعال بوده و اقدام به ارسال فیلم و تصاویر برای شبکه‌های معاند کرده بود. وی در جریان جنگ رمضان نیز از محل‌های اصابت پرتابه‌های دشمن تصویربرداری کرده و برای شبکه‌های ضدایرانی ارسال کرده بود.

در مستندات کشف‌شده از تلفن همراه محکوم‌علیه، وی در پیام‌هایی که برای شبکه‌های فارسی‌زبان ارسال کرده بود، اعلام آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در فرودگاه کرمان کرده بود.

وی همچنین پیام‌های متعددی به اکانت رسمی اسرائیل به فارسی فرستاده بود.

براساس مفاد پرونده، محکوم‌علیه سابقه دو مرحله تیراندازی نافرجام به سمت پلیس‌راه کرمان-ماهان نیز داشته است که به اهداف شوم خود نرسیده است.

پس از آنکه علی‌سینا مصطفوی شناسایی و دستگیر شد، در بازرسی از مخفیگاه این عامل عملیاتی دشمن در جنگ رمضان، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو دوربین‌دار، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه‌زنی، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز، ۲۴۶ عدد فشنگ برنو و ۳۰ عدد کوکتل‌مولوتوف کشف شد.

در نهایت، پرونده علی‌سینا مصطفوی با حضور وکیل وی در دادگاه رسیدگی شد.

محاربه به قصد ایجاد رعب و وحشت، شروع به قتل، ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، ساخت و نگهداری مواد منفجره، کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ترساندن، ارتباط با رسانه‌های معاند وابسته به رژیم صهیونیستی از جمله اتهامات نامبرده بود که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده، تحقیقات میدانی و گزارش ضابطان قضایی و همچنین اقاریر صریح خود متهم، علی‌سینا مصطفوی به اعدام محکوم شد.

با رد فرجام‌خواهی متهم و تأیید حکم دادگاه از سوی قضات دیوان عالی کشور، علی‌سینا مصطفوی، عامل دشمن در جنگ رمضان و تروریست مسلح وابسته به جریان سلطنت‌طلبی، صبح دیروز اجرا شد.