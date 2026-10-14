# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

یادآوری

بهرام: «یادتون هست که یکی بود که می‌گفت اگر این‌بار جنگ بشه حتماً جنگ منطقه‌ای خواهد بود؟ از شب‌های ریاض لذت ببرید. شب خوش.»

توسعه بادکنکی

علیرضا تقوی‌نی: «فکر کن صدها میلیون دلار خرج کنی که کریستین رونالدو رو بخری تا برای خودت تو دنیا کسب پرستیژ کنی اما نتونی امنیتش رو تأمین کنی و مسابقات بین‌المللی فوتبال در ‌کشورت بر اثر حملات یمنی‌ها لغو بشه. به این میگن توسعه بادکنکی که با یک سوزن کل دستاوردهات از بین میرن.»

خاطره تلخی که زنده شد

علیرضا زادبر: «این گریه‌های دختران آذربایجانی سر کشف حجاب را می‌بینید؟ هزار برابر خشن‌تر از این، حدفاصل ۱۳۱۴ تا ۱۳۲۰ در دوره رضاشاه در ایران خودمان رخ داد. زنانی که خانه‌نشین شدند. زنانی که در اسناد و گزارش‌ها به‌دلیل اینکه آژان‌ها در معابر چادر از پشت‌سرشان می‌کشیدند گردن‌شان آسیب می‌دید. زنانی که افسرده شدند، حتی برای استحمام هم به سختی در روز امکان بیرون آمدن از منازل را داشتند، خانه‌های آن زمان حمام نداشت و ناچار بودند.... از سقف خانه‌های به‌هم‌چسبیده رفت‌وآمد می‌کردند تا به خیابان نیایند و....»

پیدا کنید کارفرما را

مرضیه‌سادات اصفاء با انتشار این تصویر از کودک آذربایجانی که به‌خاطر حجاب از ورود به مدرسه منع شده، نوشت: «اگه مسئله بچه‌های آذربایجان، مسئله لخت‌شدن بود، سازمان‌ها بیانیه می‌دادند سلبریتی‌ها گیس قیچی می‌کردند! اما الان که حرف از حجابه همه لال شدند؛ پیدا کنید کارفرما را.»

داستان تا واقعیت

کاربری نوشت: «داستان ایستگاه قطاری در ژاپن که فقط برای عبور و مرور یک دانش‌آموز فعال بود، هنوز هم نقل زبان‌هاست. در ایران مدرسه‌ای برای فقط یک دانش‌آموز فعاله، منتها از نگاه اسرائیل و عمله‌هاش ایران در عصر حجره. چند ده مدرسه در‌ صعب‌العبورترین مناطق ایران وجود داره.»

بردگی یا آزادی؟!

کاربری نوشت: «جوابی بهتر از این به آخرین صحبت‌های ظریف نمی‌شد داد. علامه جوادی آملی: «اگر شما با کشوری رابطه دارید و حق آن کشور را رعایت می‌کنید و آن کشور حق شما را رعایت نکند، این نظام بردگی خواهد بود نه نظام آزادی»، خلاصه که مذاکره با آمریکا خوش‌بختی نمیاره باعث بردگی میشه.»

دنیای جدید اسلامی

محمدتقی نظریان‌مفید: «مثل اینکه کم‌کم مردم مسلمان آذربایجان هم دارند برای اسلام و مقابله با سکولاریسم احمقانه علی‌اف قیام می‌کنند. بدون شک، دنیای جدید دنیای اسلام است.»