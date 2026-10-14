برگزاری مجمع فدراسیون فوتبال

8 روز قبل از جام ملت‌ها

فدراسیون فوتبال اعلام کرد براساس مصوبه هیئت‌رئیسه، مجمع عمومی آتی این فدراسیون روز چهارشنبه، نهم دی‌ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. اطلاعیه‌ای کوتاه که فعلاً فقط تاریخ این نشست را مشخص کرده، اما زمان برگزاری و اختیارات مجمع، اهمیت آن را فراتر از یک گردهمایی اداری قرار می‌دهد.نکته جالب، فاصله این نشست با آغاز جام ملت‌های آسیاست. نهم دی‌ماه برابر با ۳۰ دسامبر ۲۰۲۶ است و رقابت‌های آسیایی از هفتم ژانویه، معادل هفدهم دی‌ماه، در عربستان آغاز می‌شود. به این ترتیب، اعضای مجمع درست هشت روز پیش از شروع تورنمنتی گرد هم می‌آیند که شاگردان امیر قلعه‌نویی برای حضور در آن آماده می‌شوند. اهمیت اصلی مجمع البته به جایگاه آن در ساختار فوتبال برمی‌گردد. اساسنامه، مجمع عمومی را عالی‌ترین مرجع و رکن قانون‌گذار فدراسیون معرفی کرده و تصویب گزارش عملکرد سالانه، صورت‌های مالی، گزارش حسابرس مستقل و بودجه را در اختیار آن قرار داده است. بنابراین، این نشست محل بررسی کارنامه مدیریتی و مالی فدراسیون و تصمیم‌گیری درباره منابع و برنامه‌های پیش‌رو است. مصوبات مجمع می‌تواند مستقیماً بر فوتبال باشگاهی نیز اثر بگذارد. برای نمونه، در مجمع دهم دی‌ماه ۱۴۰۴، علاوه بر تصویب گزارش عملکرد و صورت‌های مالی، آیین‌نامه شفافیت و انضباط مالی باشگاه‌ها با ۷۰ رأی موافق تصویب شد. تمدید فعالیت ارکان قضایی فدراسیون تا زمان انتخاب مجدد نیز از دیگر تصمیم‌های همان جلسه بود. در اطلاعیه فعلی، جزئیات دستور جلسه اعلام نشده است. با این حال، قرار گرفتن موعد مجمع در سال برگزاری جام جهانی و درست پیش از جام ملت‌های آسیا، به بررسی عملکرد و برنامه‌های فدراسیون اهمیت بیشتری می‌دهد. حالا باید دید دستور جلسه نهم دی‌ماه چه موضوعاتی را برای تصمیم‌گیری نمایندگان فوتبال ایران در بر خواهد داشت.

استرالیا خواستار میزبانی جام ملت‌های آسیا نیست

در پی اتفاقات اخیر در فرودگاه ریاض و وقوع دو انفجار برخی رسانه‌های خارجی از احتمال تعویق یک‌ساله جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ خبر داده‌اند. همچنین گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال سلب میزبانی از عربستان سعودی و واگذاری آن به استرالیا مطرح شده است. در همین حال، یک منبع مسئول در فدراسیون فوتبال استرالیا در گفت‌وگو با پایگاه خبری «وین‌وین» اخبار منتشرشده درباره درخواست این کشور برای میزبانی از جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ به جای عربستان سعودی را رد کرد و گفت استرالیا در حال آماده‌سازی برای حضور در این رقابت‌ها طبق برنامه قبلی است. در روزهای اخیر، برخی رسانه‌های کره‌جنوبی با استناد به شایعاتی که پیش‌تر در ماه آوریل مطرح شده بود، مدعی شدند استرالیا می‌تواند گزینه جایگزین عربستان برای میزبانی از مهم‌ترین رقابت ملی فوتبال آسیا باشد. این شایعات در پی گزارش‌هایی مطرح شد که درباره برگزاری جام ملت‌های آسیا در زمان و مکان تعیین‌شده تردیدهایی را مطرح کرده بودند. با این حال، سخنگوی تیم ملی فوتبال استرالیا در گفت‌وگو با رسانه عربی «winwin» تأکید کرد که فدراسیون فوتبال این کشور تحولات اخیر را به‌دقت دنبال می‌کند و سلامت بازیکنان، اعضای کادر تیم و هواداران، اولویت اصلی این فدراسیون است.

پیروزی سپاهان، فولاد و فجرسپاسی

در دیدارهای معوقه هفته هفتم

سه دیدار معوقه هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران سه‌شنبه در شهرهای اصفهان، شیراز و انزلی برگزار شد. در اصفهان سپاهان موفق شد با نتیجه دو بر یک میزبانش ذوب‌آهن را شکست دهد. در این بازی مهدی لطفی و کاوه رضایی برای سپاهان و امید لطیفی برای ذوب‌آهن گلزنی کردند. در انزلی تیم‌های ملوان و فولاد خوزستان در ورزشگاه سیروس قایقران به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به سود فولاد خوزستان به پایان رسید. عرفان شهریاری در دقیقه ۴ و روی پاس امیررضا کریمی، ملوان را پیش انداخت تا شاگردان مازیار زارع نیمه نخست را با برتری پشت‌سر بگذارند. در ادامه، وحید امیری در دقیقه ۸۸ گل تساوی فولاد را به ثمر رساند تا شاگردان حمید مطهری به بازی برگردند. در حالی که ملوان با اخراج قائم اسلامی‌خواه در دقیقه 2+90، ۱۰نفره شده بود، ابوالفضل زاده‌عطار در دقیقه 6+90 از روی نقطه پنالتی گل دوم فولاد را به ثمر رساند تا نماینده خوزستان با یک کامبک دیرهنگام، سه امتیاز این مسابقه را از آنِ خود کند. در دیگر دیدار سه‌شنبه تیم‌های فجرسپاسی و آلومینیوم اراک در ورزشگاه پارس شیراز و با قضاوت کوپال ناظمی مقابل هم قرار گرفتند که این مسابقه با نتیجه ۲ بر یک به سود فجرسپاسی خاتمه یافت. این دیدار نخستین حضور مهدی رجب‌زاده روی نیمکت فجرسپاسی در رقابت‌های لیگ برتر بود. فرنام عرب در دقیقه ۴۷ و روی پاس سهیل فداکار، گل نخست فجرسپاسی را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۷ نیز گل دوم خود و تیمش را وارد دروازه آلومینیوم کرد. در ادامه، رضا زلفی‌پور در دقیقه 3+90 و روی پاس مهدی مهدوی یکی از گل‌های خورده آلومینیوم را جبران کرد، اما این گل برای جلوگیری از شکست نماینده اراک کافی نبود. در آخرین بازی معوقه هفته هفتم دیروز تیم‌های خیبر خرم‌آباد و پرسپولیس به مصاف یکدیگر رفتند.