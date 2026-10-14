مُهمدی اولین طلایی کشتی ایران در مسابقات زیر 23 سال جهان

تیم ملی امید ایران در ۵ وزن اول کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جهان در آمریکا صاحب سه مدال شد.

در وزن 82 کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه 4 بر 1 میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه 9 بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید.

وی در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه 5 بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی لقب گرفت. وی در فینال با نتیجه 2 بر 1 مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان پیروز شد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.

مهمدی پس از کسب مدال طلا با اشاره به شرایط سخت و فشرده تمرینات پیش از اعزام به این مسابقات اظهار داشت: ما ۷ الی ۸ ماه اردوهای بسیار پرفشار، سنگین و منظمی را پشت‌سر گذاشتیم. در تمامی این مراحل سخت، تکیه‌گاه اصلی‌ام ابتدا خدا، دوم خدا و سوم هم خدا بود. ما ایرانی هستیم و کشتی در خون و رگ‌های ما جریان دارد؛ مدال طلا همیشه و در هر میدانی متعلق به ایران و ایرانی است و خوشحالم که توانستم پرچم ایران را در خاک آمریکا به اهتزاز درآورم و برافراشته کنم.

مهمدی با قدردانی از زحمات مجموعه فدراسیون کشتی تصریح کرد: از فدراسیون کشتی، کادر فنی تیم ملی و تمامی عزیزانی که در طول این ماه‌های سخت حامی ما بودند، صمیمانه تشکر می‌کنم. همچنین جا دارد تشکر ویژه‌ای داشته باشم از آقای بویری، مربی سازنده‌ام که برای من زحمات بسیار زیادی کشید، و همین‌طور دکتر رنگرز عزیز که واقعاً برای همه کشتی‌گیران همچون پدری دلسوز پدری می‌کند. این مدال طلا را پیش از هرکس دیگری، تقدیم پدر عزیزم می‌کنم که زحمات بسیار زیادی برای من کشید و در تمام مراحل زندگی و ورزشی‌ام پشتیبان من بوده است. این افتخار را همچنین به مردم فهیم و قدرشناس سرزمینم تقدیم می‌کنم. فرنگی‌کار ملی‌پوش کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: من سرباز کوچک این آب و خاک هستم و دوست دارم همیشه سرباز این وطن بمانم و تا پای جان برای سربلندی و افتخارآفرینی برای ایران تلاش کنم.

برنز جهانی بر سینه کمالی و صیدی نشست

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در 5 وزن ابتدایی رقابت‌های جهانی موفق به کسب سه مدال شامل یک طلا و دو برنز شد. در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی اولین مدال تیم ملی در این مسابقات را از آن خود کرد. او که روز گذشته ۹-صفر بوستامانته از شیلی، ۹-صفر مانف بلغارستانی و سپس ۸-صفر آرسلان‌بک سلیموف از لهستان را برده و در نیمه‌نهایی ۱۳-۲ مغلوب اِرزو زاکاری‌یف روس شد، در رده‌بندی ۶-صفر یوریک هوویان از ارمنستان را برد و صاحب مدال برنز امید‌های جهان شد.

در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی هم اولین طلای تیم رنگرز را در جهانی آمریکا گرفت. در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی هم برنز دوم را برای تیم ایران در ۵ وزن اول گرفت. او با شکست ۸-صفر نوراسیل آمانالی از قزاقستان صاحب مدال برنز شد. صیدی روز سه‌شنبه ۸ -صفر زامبرانو از اکوادور و دور بعدی ۶-یک چاتساتوروف از یونان و ۵-۳ وویچک ایوانوفسکی از لهستان را برد، اما در نیمه‌نهایی مغلوب ایهور یاکوشنکو از اوکراین شد.

روز سه شنبه همچنین محمد عشیری در ۶۰ کیلو باتوجه به شکست ۸-۶ مقابل اسکریپچاک از لهستان از دور رقابت‌ها حذف شده بود و در وزن ۷۲ کیلوگرم هم احمدرضا محسن‌نژاد ۳-یک به کوچکاروف باخت و باتوجه به شکست این کشتی‌گیر ازبکستانی مقابل حریف آذربایجانی، محسن‌نژاد دومین حذفی ایران در ۵ وزن اول شد.

میزبان صدرنشین ۵ وزن اول امید‌های جهان

با بسته‌شدن پرونده شب دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان در لاس‌وگاس، قزاق‌ها دو طلا و ایران، روسیه و بلاروس نیز هرکدام یک طلا را از آن خود کردند تا قزاق‌هایی که کمتر از دو هفته دیگر میزبان مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در آستانه هستند، با ۶۴ امتیاز صدرنشین ۵ وزن اول شوند.بعد از این تیم، ایرانِ ۵۵ امتیازی در جایگاه دوم قرار گرفت. این تیم با ابوالفضل مُهمدی یک طلا و با محمد کمالی و محمدهادی صیدی هم ۲ برنز در ۵ وزن اول گرفت. ارمنستان و گرجستان هم با ۵۰ و ۴۷ امتیاز رده‌های سوم و چهارم را از آن خود کرده و بالاتر از روسیه ۴۵ امتیازی قرار گرفتند. آذربایجان هم با ۴۴ امتیاز جایگاه ششم جدول تیمی را در پایان شب دوم به خود اختصاص داد.

ترکیه با یک نقره و یک برنز و ۴۳ امتیاز در رده هفتم و ژاپنی‌ها با ۲ برنز رده دهم را از آن خود کردند. بلاروس که یک طلا گرفت، با ۲۷ امتیاز در جایگاه یازدهم قرار گرفت. تیم قزاقستان صدرنشین ۵ وزن اول، فقط یک فینالیست در ۵ وزن دوم دارد و یک کشتی‌گیرش هم به رده‌بندی رفته است.