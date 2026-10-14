اعزام 5 بوکسور به مسابقات قهرمانی جوانان جهان

تیم بوکس جوانان ایران برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم مونته‌نگرو شد.

دومین دوره رقابت‌های بوکس زیر 19 سال جهان از 24 مهرماه با حضور بیش از 550 بوکسور از بیش از 75 کشور در شهر بودوا مونته‌نگرو برگزار خواهد شد. بر همین اساس، تیم بوکس جوانان ایران صبح دیروز به‌منظور حضور در این رقابت‌ها با پنج بوکسور راهی مونته‌نگرو شد. هیوا نادری در وزن 50 کیلوگرم، علی چهرقانی در وزن 60 کیلوگرم، اشکان هاشمی در وزن 65کیلوگرم، محمدصالح مصباحی در وزن 75 کیلوگرم، و امیرمحمد رستم‌پور در وزن 90 کیلوگرم، نمایندگان ایران در این مسابقات خواهند بود. هدایت تیم بوکس جوانان کشورمان برعهده رضا مهدی‌پور است و مرتضی سپهوندی و ایمان طیبی نیز به‌عنوان مربیان، وی را همراهی می‌کنند. دومین دوره رقابت‌های بوکس زیر 19 سال جهان از 24 مهر تا 5 آبان‌ماه در مجموعه ورزشی مدیترانه‌ای بودوا برگزار خواهد شد.