لژیونرهای والیبال ایران در فصل جدید

والیبال ایران در فصل 27-2026 نمایندگان متعددی در لیگ‌های معتبر اروپا و آسیا دارد.

والیبال ایران در فصل 27-2026 با حضور گروهی از بازیکنان ملی‌پوش و مستعد در لیگ‌های باشگاهی اروپا و آسیا، حضور گسترده‌ای در سطح بین‌المللی خواهد داشت. تیم ملی والیبال ایران با هدایت روبرتو پیاتزا در رقابت‌های اخیر آسیایی به مدال طلای بازی‌های آسیایی و نقره مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت. در ایتالیا، پوریا حسین‌خانزاده به تیم آکوا سانت‌آنا کونئو پیوسته و سید متین حسینی نیز پیراهن تیم پروجا را بر تن خواهد کرد. همچنین در پادوا، دو بازیکن ایرانی، عرشیا به‌نژاد در پست پاسور و امیرمحمد گلزاده در پست پشت‌خط‌زن، به میدان می‌روند. در لیگ لهستان، امیرحسین اسفندیار در تیم چِکس‌خِوم بازی می‌کند. محمدنیما باطنی، مدافع میانی جوان والیبال ایران، زیر نظر پیاتزا برای تیم پروژکت ورشو به میدان می‌رود. جالب اینکه تیم لهستانی هنوز نام این بازیکن را روی خروجی سایت خود و در لیست بازیکنان قرار نداده است. یونان یکی دیگر از مقصدهای بازیکنان ایرانی است. میلاد عبادی‌پور برای تیم آ.او.ان.اس میلون بازی می‌کند، علی حق‌پرست به پانیونیوس پیوسته و مهدی جلوه نیز در تیم پائوک سالونیکی حضور خواهد داشت. در فرانسه، جواد معنوی‌نژاد برای تیم لوپلسه-روبنسه و جواد کریمی در پست پاسور برای تیم آراگو به میدان می‌روند. مرتضی مصلح‌آبادی نیز پس از جدایی از گوآگواس لاس پالماس، راهی یکی دیگر از تیم‌های والیبال اسپانیا شده است. در شرق آسیا، لیگ ژاپن میزبان دو بازیکن ایرانی در تیم هیروشیما تاندرز خواهد بود؛ امین اسماعیل‌نژاد، پشت‌خط‌زن تیم ملی و علی ناصری. در کره‌جنوبی نیز متین احمدی در ترکیب تیم ووری کارت قرار گرفته است. در لیگ چین، مرتضی شریفی و بردیا سعادت با سابقه حضور در والیبال ایتالیا، برای تیم هبئی بائودینگ بازی خواهند کرد.