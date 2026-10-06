شما در جنگ نظامی شکست خوردید و در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهید خورد

سرلشکر محسن رضایی خطاب به مقامات آمریکایی:

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیامی خطاب به آمریکا نوشت: شما در جنگ نظامی شکست خوردید. در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهید خورد. تنگه هرمز با تهدید یا فشار باز نخواهد شد. ایران عقب‌نشینی نخواهد کرد.

محسن رضایی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پیش‌بینی‌های متوهمانه بسنت از همان ابتدا هیچ اعتباری نداشته‌اند. پروپاگاندای اخیر او نیز به همان اندازه عمر کوتاهی خواهد داشت. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پیام خود یادآور شده است: شما در جنگ نظامی شکست خوردید. در جنگ اقتصادی نیز شکست خواهید خورد. تنگه هرمز با تهدید یا فشار باز نخواهد شد. ایران عقب‌نشینی نخواهد کرد.