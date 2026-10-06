تبعات بسته ماندن تنگه هرمز ادامه دارد / افزایش 80 درصدی قیمت در انتظار غلات

دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی طی هشداری اعلام کرد اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، قیمت غلات در جهان ممکن است تا ۸۰ درصد افزایش یابد.

ترامپ طی یک ماه گذشته بارها و بارها برای مدیریت بحران انرژی در آمریکا و پایین آوردن قیمت بنزین و گازوئیل که در این کشور سر به فلک کشیده است مدعی شده است که «تنگة هرمز باز است» وی در جدیدترین ادعای خود نیز برای مدیریت افکار عمومی آمریکا یک ماه مانده به انتخابات میان دوره‌ای گفته است: «آنچه قیمت بنزین را بالا می‌برد دیگر تنگه هرمز نیست، زیرا اکنون تقریباً به‌صورت روزانه خروج بشکه‌های نفت از آن رکورد می‌زند. بحران پالایشگاه‌ها باعث افزایش قیمت بنزین شده، جایی که پالایشگاه‌های روسیه توسط اوکراین منفجر می‌شوند و پالایشگاه‌های آمریکا در ایالت‌های دموکرات مانند کالیفرنیا توسط دموکرات‌ها تعطیل می‌شوند.» اما از آن جایی که انسان‌های دروغگو معمولاً کم حافظه هستند وی بامداد سه‌شنبه در جمع هواداران حزب جمهوری‌خواه در منطقه «گرند آیلند» در ایالت «نبراسکا»، کاهش قیمت سوخت در آمریکا را به پایان جنگ در ایران مشروط کرده و گفته است: «قیمت‌ها کمی بالاست. این بهای کمی برای حفظ امنیت جهان است. آنها (ایران) می‌توانند یک شهر را نابود کنند. بگذارید لس‌آنجلس یا سن دیگو را نابود کنند. [افزایش قیمت‌ها] هزینه بسیار کمی است. [جنگ] تقریباً تمام شده است. جنگ خیلی سریع تمام می‌شود و قیمت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.»

«کریس مورفی» سناتور دموکرات هم که این روزها برای بازدید از خسارت‌های وارد به پایگاه‌های آمریکا به منطقه خلیج‌فارس سفر کرده است در پستی در ایکس به بسته بودن تنگه هرمز اعتراف کرده و نوشته است: پیش از جنگ ترامپ، روزانه حدود ۱۰ نفتکش حامل گاز طبیعی مایع (LNG) از این تنگه عبور می‌کردند، اما امروز این رقم به یک یا دو مورد کاهش یافته است. هزینه بیمه هر کشتی که از این مسیر عبور می‌کند هم از حدود ۱۰۰ هزار دلار در روز به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته است.» مورفی در مصاحبه با الجزیره هم تاکید کرد که از سرگیری تجاوز به ایران برای منطقه، آمریکا و امنیت جهانی نامطلوب خواهد بود و آمریکایی‌ها خواهان تداوم این جنگ نیستند و کسی نمی‌داند ترامپ چه خواهد کرد. وی اضافه کرد: راه بازگشایی تنگه هرمز پایان دادن به جنگ است. ترامپ باید به پیامدهای اقتصادی و منافع هم‌پیمانان آمریکا فکر کند.

بحران غلات جهانی

برای این که مشخص شود قفل ایران روی تنگة هرمز کار می‌کند البته نیازی به اظهارات مورفی نیست. افزایش مداوم قیمت‌های انرژی در جهان و هزینه‌هایی که دولت‌ها بابت حماقت ترامپ متحمل می‌شوند خود به خوبی نشان می‌دهد که ادعاهای ترامپ تا چه اندازه دور از واقعیت و مضحک است. گزارش‌ها همچنین نشان می‌دهد که با بسته ماندن تنگة هرمز بحران از حوزه انرژی به حوزه غلات نیز سرایت کرده است. در همین رابطه دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی عنوان کرد که اگر تنگه هرمز بازگشایی نشود، قیمت غلات ممکن است تا ۸۰ درصد افزایش یابد. به گزارش ایسنا، آسوشیتدپرس به نقل از «جان دنتون» دبیرکل اتاق بازرگانی بین‌المللی گزارش داد که اختلال در تنگه هرمز بر اثر جنگ ایران و آمریکا، باعث ایجاد یک شوک انرژی شده و نسبت به تبعات بسته ماندن این گلوگاه مهم انرژی هشدار داد. وی عنوان کرد که اگر تنگه هرمز- که بر اثر درگیری‌ها میان ایران و آمریکا بسته شده است- بازگشایی نشود، قیمت غلات ممکن است تا ۸۰ درصد افزایش یابد.«دنتون» هشدار داد که این موضوع به‌ویژه برای اقتصاد کشورهای وابسته به واردات دشوار خواهد بود. وضعیت تنگه هرمز موجب کمبود حدود ۲.۷ میلیون تن کود در بازار جهانی شده است.

پیش از این رسانه‌ها نوشته بودند «جنگ» منجر به کاهش عرضه کود از غرب آسیا به آمریکا و در نتیجه به افزایش قیمت کود شیمیایی در آمریکا منجر شده است. رسانه‌های آمریکایی نوشته بودند حدود ۷۰ درصد از کشاورزان آمریکایی اعلام کرده‌اند توانایی تأمین کود مورد نیاز برای فصل کشت امسال را ندارند و قصد دارند برای جبران این وضعیت، سطح زیر کشت خود را کاهش دهند. در واکنش به این گزارش، «مارجری تیلر‌گرین» نماینده سابق کنگره آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشته بود: «روزی در آینده، والدین به فرزندان خود خواهند گفت که به‌ دلیل جنگ ترامپ با ایران، مزارع از بین رفت، چون کشاورزان توان خرید کود را نداشتند و هزینه‌های کشاورزی بیش از حد بالا رفت».

هزینه 100 میلیارد یورویی اروپا

در اروپا هم حماقت ترامپ علیه ایران منجر به این شده است که دولت‌های اروپایی ده‌ها میلیارد دلار هزینه متحمل شوند. رئیس کمیسیون اروپا اعلام کرد واردات سوخت‌های فسیلی از آغاز جنگ علیه ایران، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی به اروپا تحمیل کرده است. به گزارش مهر به نقل از «اروپین پراودا»، «اورسولا فون‌درلاین» رئیس کمیسیون اروپا در جریان سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت: گفت: «از پایان فوریه (آغاز جنگ علیه ایران)، قیمت گاز ۱۴۰ درصد افزایش یافته است. قیمت سوخت گازوئیل دو برابر شده است. در مجموع، واردات سوخت‌های فسیلی از آغاز جنگ علیه ایران، ۱۰۰ میلیارد یورو هزینه اضافی به اروپا تحمیل کرده است. این در حالی است که حتی یک مولکول اضافی از حامل‌های انرژی نیز وارد نشده است». وی با این وجود تأکید کرد که اتحادیه اروپا از برنامه‌های خود برای پایان دادن به مصرف گاز روسیه صرف‌نظر نخواهد کرد.رئیس کمیسیون اروپا وعده داد: «امروز واردات گاز روسیه از ۴۵ درصد به ۱۲ درصد کاهش یافته است و ما آن را تا پایان سال آینده به صفر خواهیم رساند.»

همزمان هفته‌نامه انگلیسی اکونومیست هم خبر داده است که ذخایر گاز اروپا در نتیجه جنگ علیه ایران به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. اکونومیست نوشته است: «ذخایر گاز اروپا در حال حاضر ۷۲ درصد پر است که پایین‌ترین میزان ثبت‌ شده برای این مقطع از سال به شمار می‌رود. میانگین سطح ذخایر گاز اروپا در سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۹۰ درصد بوده است.» اکونومیست یادآور شده است اروپا چهار سال پیش استفاده از منابع انرژی روسیه را متوقف کرد و به‌سرعت به دنبال یافتن منابع جایگزین رفت. پس از آن، واردات گاز از قطر نیز برنامه‌ریزی شد، اما بسته شدن تنگه هرمز، قطر را وادار کرد در زمینه صادرات گاز طبیعی مایع‌شده (ال‌ان‌جی) اعلام شرایط فوق‌العاده کند. به گزارش مهر به نقل از این نشریه‌، تا ۳۰ سپتامبر(8 مهر)، میزان پرشدگی مخازن زیرزمینی گاز در آلمان و هلند حدود ۶۰ درصد بود، در حالی که این میزان در انگلیس کمتر از ۴۰ درصد گزارش شده است.

در انگلیس همچنین تازه‌ترین گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که پیامدهای جنگ حماقت‌بار ترامپ علیه ایران از افزایش قبوض انرژی خانوارها فراتر رفته و با افزایش هزینه استقراض و کاهش حاشیه مالی دولت، لایه‌های اصلی اقتصاد انگلیس را تحت فشار قرار داده است. ارزیابی مؤسسه «ای‌وای» نشان می‌دهد که فضای مالی دولت انگلیس برای مقابله با هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده طی ماه‌های اخیر بیش از نصف شده و در صورت تداوم اختلال در بازار انرژی، حتی ممکن است به کسری تبدیل شود.