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کد خبر: ۳۳۹۴۵۹
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
سرویس کیهان » اخبار
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5 شهربازی ناایمن در تهران پلمب شد

پنج شهربازی از جمله شهربازی بسیج در تهران پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: دبیرخانه سلامت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE) شهرداری تهران مستقر در این سازمان، در راستای وظایف نظارتی خود و به‌منظور ارتقای ایمنی اماکن، پیشگیری از حوادث و صیانت از سلامت شهروندان، وضعیت ایمنی و استاندارد تجهیزات شهربازی‌های تحت مالکیت یا بهره‌برداری شهرداری تهران را به‌طور مستمر پایش می‌کند.
علی نصیری افزود: براساس آخرین گزارش‌های این دبیرخانه، از مجموع 43 شهربازی شهرداری تهران، پنج مجموعه به‌دلیل نواقص ایمنی و عدم انطباق با استانداردها، با همکاری کمیته‌های HSE مناطق و پیگیری دبیرخانه HSE پلمب شده‌اند که «شهربازی بسیج» در منطقه 14 از آن جمله است. همچنین، چهار شهربازی در منطقه 5 نیز ماه گذشته موفق به دریافت گواهی استاندارد شدند.
نصیری ادامه داد: در حال حاضر 38 شهربازی فعال هستند که در برخی از آنها، تعدادی از تجهیزات فاقد گواهی استاندارد، شناسایی شده‌اند و پیگیری‌ها برای دریافت تأییدیه‌های لازم در جریان است. 
وی عنوان کرد: به متولیان و بهره‌برداران این مجموعه‌ها اخطار داده شده تا در اسرع‌وقت نسبت به اخذ گواهی استاندارد و ایمن‌سازی تجهیزات اقدام کنند. بدیهی است در صورت استنکاف از رفع نواقص و تداوم بهره‌برداری از تجهیزات ناایمن، موضوع از طریق کمیته‌های HSE مناطق پیگیری و در صورت لزوم، با اخذ دستور قضایی (دادستانی)، از فعالیت تجهیزات مذکور جلوگیری خواهد شد.

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