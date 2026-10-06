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کد خبر: ۳۳۹۴۵۷
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۱
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برگزاری جشن عاطفه‌ها به مدت یک هفته در مدارس سراسر کشور

قائم‌مقام معاون وزیر در سازمان دانش‌آموزی کشور با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس، گفت: دانش‌آموزان و خانواده‌ها در این مدت فرصت دارند در این جشن بزرگ نیکوکاری و مواسات مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد صبوری با اشاره به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای برگزاری جشن عاطفه‌ها در سال جاری، از همکاری سازمان دانش‌آموزی و کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) در برگزاری این برنامه قدردانی کرد.
صبوری با اشاره به تفاوت شیوه برگزاری جشن عاطفه‌ها در سال جاری، افزود: امسال برای اولین بار به جای آنکه در مدارس جشن عاطفه‌ها تنها در یک روز برگزار شود، این جشن از ۱۴ مهرماه شروع می‌شود و به مدت یک هفته در درون مدرسه ادامه خواهد داشت و دانش‌آموزان، خانواده‌ها و اولیا مدرسه یک هفته فرصت دارند تا در سی‌وپنجمین دوره جشن عاطفه‌ها شرکت نمایند.
همچنین «حبیب الله آسوده»، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی از افزایش ۲۰ درصدی مشارکت‌های مردمی در جشن عاطفه‌های امسال، در مقایسه با پارسال خبر داد و گفت: هموطنان می‌توانند از طریق کد دستوری ستاره ۱۲ مربع، یا نرم‌افزار «صدقه من» کمک‌های خود را اهدا کنند.

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