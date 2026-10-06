اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال
پنجشنبه 16 مهر 1405
*آلومینیوم اراک ............................................................................... ملوان بندرانزلی
داور: میثم حیدری، کمکها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری
*نساجی مازندران ......................................................................... ذوبآهن اصفهان
داور: موعود بنیادیفرد، کمکها: وحید سیفی، علی اکبر نوری
*تراکتور تبریز .................................................................................... استقلال تهران
داور: وحید کاظمی، کمکها: فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی
*سپاهان اصفهان ........................................................................ فجر سپاسی شیراز
داور: حسین زمانی، کمکها: امیررضا آشورماهانی، احد سلطانی
*فولاد خوزستان ................................................................................. مس شهربابک
داور: هادی علینیافرد، کمکها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند
*گلگهر سیرجان ....................................................................... استقلال خوزستان
داور: مرتضی منصوریان، کمکها: محسن بابایی، علی فرزانمنش
جمعه 17 مهر 1405
*چادرملو اردکان ................................................................................. خیبر خرمآباد
داور: پیام حیدری، کمکها: علی احمدی، صادق رستمی
*پرسپولیس ................................................................................. صنعت نفت آبادان
داور: احمد محمدی، کمکها: محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون
شنبه 18 مهر 1405
*پیکان تهران .................................................................................. شمسآذر قزوین
داور: غلامرضا ادیبی، کمکها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی