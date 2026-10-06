اعلام اسامی داوران هفته هشتم لیگ برتر فوتبال

پنجشنبه 16 مهر 1405

*آلومینیوم اراک ............................................................................... ملوان بندرانزلی

داور: میثم حیدری، کمک‌ها: علیرضا ایلدروم، مرتضی یوسف شهریاری

*نساجی مازندران ......................................................................... ذوب‌آهن اصفهان

داور: موعود بنیادی‌فرد، کمک‌ها: وحید سیفی، علی اکبر نوری

*تراکتور تبریز .................................................................................... استقلال تهران

داور: وحید کاظمی، کمک‌ها: فرهاد مروجی، بهمن عبدالهی

*سپاهان اصفهان ........................................................................ فجر سپاسی شیراز

داور: حسین زمانی، کمک‌ها: امیررضا آشور‌ماهانی، احد سلطانی

*فولاد خوزستان ................................................................................. مس شهربابک

داور: هادی علی‌نیافرد، کمک‌ها: علیرضا مرادی، سامان قلاوند

*گل‌گهر سیرجان ....................................................................... استقلال خوزستان

داور: مرتضی منصوریان، کمک‌ها: محسن بابایی، علی فرزانمنش

جمعه 17 مهر 1405

*چادرملو اردکان ................................................................................. خیبر خرم‌آباد

داور: پیام حیدری، کمک‌ها: علی احمدی، صادق رستمی

*پرسپولیس ................................................................................. صنعت نفت آبادان

داور: احمد محمدی، کمک‌ها: محمدعلی پورمتقی، حمیدرضا افشون

شنبه 18 مهر 1405

*پیکان تهران .................................................................................. شمس‌آذر قزوین

داور: غلامرضا ادیبی، کمک‌ها: فرهاد فرهادپور، بهزاد پناهی