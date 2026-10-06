سرپرست وزارت نفت گفت: تراستی، یک موضوع بانکی است و وظیفه اصلی وزارت نفت نیست. وظیفه ما فروش نفت است و تراستی مربوط به انتقال پول بانکی است که در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی وزارت نفت، «حمید بورد» روز گذشته، سه‌شنبه، ۱۴ مهر، در حاشیه آیین معارفه خود به‌عنوان سرپرست وزارت نفت، درباره مهم‌ترین برنامه‌های این وزارتخانه اظهار کرد: برنامه‌های جاری صنعت نفت در بخش تولید و توسعه تداوم دارد و با سرعت و دقت بیشتری دنبال می‌شود.

وی افزود: تلاش می‌شود سیاست‌های قوی‌تری در بخش بازرگانی و فروش دنبال شود تا صنعت نفت همچون گذشته، با کمک همه همکاران، بدرخشد.

سرپرست وزارت نفت درباره موضوع فروش نفت نیز گفت: امور مربوط به فروش نفت مانند همیشه در حال پیگیری است، اما نمی‌توانم اطلاعات این حوزه را بازگو کنم و کماکان این امور را با جدیت دنبال می‌کنیم.

بورد درباره موضوع تراستی‌ها و بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت توضیح داد: موضوع «تراستی» با «تریدر» متفاوت است. تراستی، یک موضوع بانکی است و وظیفه اصلی وزارت نفت محسوب نمی‌شود و ما خودمان را تقریباً از این وظیفه جدا کرده‌ایم. وظیفه ما فروش نفت است و تراستی به انتقال پول بانکی مربوط می‌شود که در حوزه بانک مرکزی و نظام بانکی کشور قرار دارد.

وی تأکید کرد: هر ارزی که طبق مقررات و ضوابط مربوط تخصیص داده شود یا بانک مرکزی از ما بخواهد، حتماً بر اساس مقررات بودجه اقدام خواهیم کرد.

سرپرست وزارت نفت درباره مدیریت انرژی نیز تأکید کرد: از همه مردم عزیز خواهش می‌کنم مصرف مسرفانه نداشته باشیم و در حوزه همه حامل‌های انرژی کمک کنیم تا امسال نسبت به سال‌های گذشته صرفه‌جویی بیشتری داشته باشیم.

بورد درباره تأمین سوخت صنایع در زمستان نیز یادآور شد: تصمیم‌های جامع در کمیته سوخت دولت گرفته می‌شود و پس از اتخاذ تصمیم در دولت، به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.