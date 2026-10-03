آرامکو در آتش یمن پاسخ جنایات سعودی را داد

سرویس خارجی-

انقلابیون یمن در پاسخ به حملات پرتعداد جنگنده‌های سعودی به شهرها که با حمایت آمریکا، رژیم صهیونیستی و مرتجعین عرب صورت می‌گیرد، دیروز صبح نیز تأسیسات آرامکو در ریاض را هدف حملات دقیق خود قرار دادند و همزمان، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد را نیز از کار انداختند.

دیروز خبر رسید حملات موشکی و پهپادی بامداد روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵ نیروهای مسلح یمن به پایتخت عربستان، آتش‌سوزی گسترده‌ای در تأسیسات شرکت آرامکو و اختلال شدید در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض ایجاد کرده است. بر اساس گزارش‌های میدانی، مخازن نفتی آرامکو در ریاض و اهداف استراتژیک دیگر در این شهر و بندر ینبع در پاسخ به حملات پرتعداد جنگنده‌های سعودی به شهرها، هدف قرار گرفته‌اند. تصاویر ماهواره‌ای نیز نشان می‌دهد آتش‌سوزی از حدود

۱۲ ساعت پیش از تدوین این گزارش آغاز شده و تا زمان تنظیم گزارش همچنان ادامه دارد. صدای انفجارهای متعدد در ریاض شنیده شده و پروازها با تأخیر یا لغو گسترده روبه‌رو شده‌اند. این حمله باز هم، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حیاتی رژیم سعودی را حتی در قلب پایتخت آشکار ساخت. این خبر در شرایطی منتشر شده است که یمنی‌ها می‌گویند دست‌کم ۵۵ نفر از مزدوران سعودی را در منطقه تعز کشته‌اند. آن‌ها همچنین حلقه محاصره تعز را تنگ‌تر کرده‌اند اما هنوز کنترل کامل این شهر را به دست نگرفتند. تعز پس از صنعا و عدن، سومین شهر بزرگ یمن است. گفتنی است تا این‌ جای جنگ، مناطق اطراف تنگه باب‌المندب به تصرف انقلابیون یمن در آمده است. این تحولات بلافاصله بازارهای انرژی را تحت تاثیر قرار داد. نفت خام برنت در معاملات آتی به بالای ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید.

استقرار نظامی پاکستان در عربستان!

یک مقام پاکستانی که نامش فاش نشده است، خبر از این داده است که اسلام‌آباد بین ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی را در عربستان مستقر کرده است. این نیروها به گفته همان منبع، برای حفاظت از مرزهای زمینی و کمک به رهگیری موشک‌ها و پهپادها در نظر گرفته شده‌اند! طبق ادعای رویترز، این نیروها در چند مرحله از سال گذشته وارد عربستان شده و بخشی از آن‌ها پس از تشدید درگیری‌های اخیر اعزام شده‌اند. مقام پاکستانی تأکید کرده که پاکستان تاکنون تصمیمی برای اعزام نیرو به یمن در نقش رزمی نگرفته است. این گزارش نشان می‌دهد رژیم سعودی برای دفاع از خاک خود به نیروهای خارجی وابسته شده است؛ البته نیروهایی که تاکنون اثربخشی هم نداشته‌اند. ترکیه نیز تجهیزات نظامی در اختیار ریاض قرار داده است. این وابستگی نظامی، تصویری از رژیمی را ترسیم می‌کند که با وجود ثروت نفتی، برای مقابله با مقاومت یمن به واردات نیرو و تجهیزات از متحدان خارجی متوسل شده است.

طرح سعودی و مخالفت آمریکا

در حالی که عربستان در پی آغاز قریب‌الوقوع «حمله گسترده به یمن» برای دور کردن نیروهای مسلح این کشور از مناطق ساحلی دریای سرخ و تنگه باب‌المندب است، آمریکا بار دیگر مخالفت خود را با مشارکت مستقیم اعلام کرده است. دو مقام آمریکایی به وب‌سایت آکسیوس گفته‌اند سعودی‌ها و نیروهای مزدور آن‌ها هفته‌هاست در حال برنامه‌ریزی این عملیات هستند و خالد بن سلمان، وزیر دفاع، روز پنجشنبه با پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، تماس گرفته و درخواست حملات هوائی آمریکا را تکرار کرده است. آمریکا این درخواست را رد و تأکید کرده است در حال حاضر اقدام نظامی مستقیمی نخواهد کرد، هرچند امکان تغییر موضع وجود دارد. مقامات آمریکایی اما اذعان کرده‌اند ارتش آمریکا از طریق ارائه اطلاعات استخباراتی و داده‌های شناسایی اهداف به عربستان کمک می‌کند و طی دو هفته گذشته بیش از ۲۰۰ هدف را معرفی کرده است. رویترز نیز مدعی شده است هدف اصلی این عملیات معکوس کردن دستاوردهای سریع نیروهای یمن در ماه سپتامبر (شهریور) است.