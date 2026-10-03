بازارهای جهانی با همه جریان سازی‌های دروغین از سوی دولت ترامپ برای مهار قیمت نفت و گازوئیل و بنزین، مبتنی بر واقعیات میدان همچنان صعودی هستند و این یعنی اینکه با وضعیت فعلی، ترامپ و حامیان او در انتخابات ماه آینده کنگره ضربه سختی خواهند خورد.

دیروز ترامپ برای چند دهمین بار ادعا کرد «پس از پایان جنگ با ایران، قیمت نفت به سطوح پیش از جنگ -و شاید حتی پایین‌تر از آن- بازخواهد گشت» اما توضیح نداد که چرا هفت ماه است همین ادعا را تکرار می‌کند اما قیمت نفت سی دلار بالاتر از ماقبل از جنگ است.

ترامپ همچنین گفت: من دروغ نمی‌گویم. اگر دروغ بگویم، به من می‌گویند پینوکیو.

در همین حال، بسنت وزیر خزانه‌داری او ادعا کرد: ما پیامدهای جنگ با ایران را پشت سر خواهیم گذاشت و شاهد افزایش عرضه نفت و کاهش قیمت آن خواهیم بود

اما بازار بی‌اعتنا به این ادعاهای نخ‌نما رو به صعود است به‌نحوی که پس از یک روز تردید به خاطر خبر آزادی 40 میلیون بشکه از ذخایر نفت آمریکا، قیمت مجددا به ۱۰۳ دلار رسید.

عرضه نفت و فرآورده‌ها، همچنان پایین است

یورونیوز در گزارشی خاطرنشان کرد: اتحادیه اروپا اعلام کرده آماده است همراه با آژانس بین‌المللی انرژی برای آزادسازی اضطراری تازه به‌طور جمعی اقدام کند. اما تحلیلگران می‌گویند آزادسازی ذخایر گازوئیل می‌تواند ظرف چند روز قیمت در پمپ بنزین را پایین بیاورد اما فقط تسکینی کوتاه‌مدت است.

از طرف دیگر، «نیل اتکینسون» رئیس پیشین بخش صنعت و بازارهای نفت در آژانس بین‌المللی انرژی، می‌گوید اقدام گروه هفت برای آزادسازی ذخایر سوخت، اقدامی مثبت است اما مشکل اساسی را که همان پایین‌تر بودن عرضه جهانی از حد معمول است، حل نمی‌کند. هفت ماه پس از آغاز این جنگ در خاورمیانه، ما همچنان در وضعیتی هستیم که عرضه جهانی نفت خام یا فرآورده‌های نفتی، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سطوح پیش از جنگ باقی مانده است.

شرایط پرفشار ایران علیه ناوهای آمریکا

تنگه هرمز و حضور قدرتمند و دست ‌بلند ایران در منطقه همچنان هیمنه نظامی آمریکا را تحقیر می‌کند. در این باره رویترز گزارش داد: نیروهای جوان ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جرج واشنگتن» مستقر در نزدیکی تنگه هرمز، در شرایطی پرفشار با پیامدهای جنگ با ایران دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این ناو که با ۵ هزار پرسنل جایگزین ناو آبراهام لینکلن شده، با تهدیدات مداوم پهپادی و موشکی مواجه است. با طولانی شدن جنگی که از فوریه آغاز شد، فشارهای روانی و استقرار نامحدود به چالش اصلی تبدیل شده و بخش بزرگی از ملوانان ۱۹ تا ۲۴ ساله با فضای جنگی واقعی روبرو هستند.

درماندگی آمریکا

در برابر «سندرم هرمز»

از طرف دیگر نشریه «میدل ایست آی» در گزارشی می‌نویسد: ارتش آمریکا می‌تواند بر آسمان مسلط شود و کشتی‌ها را غرق کند و بمباران و ترور کند، اما همچنان قادر نیست تهران را وادار کند شروط واشنگتن را بپذیرد. «سندرم ویتنام» چیزی فراتر از بیزاری داخلی از تلفات انسانی بود. این پدیده به بحرانی در اعتماد به کارآمدی، مشروعیت اخلاقی و فایده سیاسی قدرت نظامی آمریکا تبدیل شد. ایران شاید ارتش آمریکا را شکست نداده باشد، اما نیازی هم به این کار ندارد. تهران لازم نیست از نظر تعداد ناو با نیروی دریایی آمریکا برابری کند یا آسمان را از جنگنده‌های آمریکایی پاک‌سازی کند. این همان «سندرم هرمز» است جایی که آمریکا نمی‌تواند دستاوردی داشته باشد یا خواسته‌هایش را تحمیل کند.

ایران، بازار انرژی و اقتصاد آمریکا را

زیر فشار برده است

رایان گریم، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار مشهور آمریکایی در تحلیل شرایط جنگ گفت: سیستم‌های دفاعی موشکی آمریکا، تماماً از بین رفته ولی همچنان وانمود می‌کنند که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. بالا رفتن قیمت نفت و گازوئیل یعنی تورم بیشتر و نرخ بهره بالاتر؛ این روند اقتصاد جهانی را نیز زیر فشار می‌بَرد. با این گندی که آمریکا زده حتماً نمره عالی و جایزه می‌گیرد و هیچ مدرکی هم مبنی بر پیروزی وجود ندارد. ایران یک‌تنه، بازار انرژی و اقتصاد آمریکا را زیر فشار برده است.

تأثیر سنگین جنگ بر جیب آمریکایی‌ها

در همین حال روزنامه «فایننشال تایمز» در گزارش وضعیت جدید سوخت در آمریکا می‌نویسد: تنها چند هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا مانده و جنگ دونالد ترامپ در ایران، هزینه سوخت را که صنعت و کشاورزی آمریکا را می‌چرخاند، به سطوح بی‌سابقه‌ای رسانده است. رئیس‌جمهور با مشاورانش نشست‌های بحرانی برگزار کرده است، در حالی که دولتش شتاب‌زده به دنبال راه‌هایی برای کاهش قیمت‌ها و مهار پیامدهای سیاسی آن است.

گزارش شبکه NBC News هم می‌گوید: زمستان امسال برای مصرف‌کنندگان آمریکایی بسیار گران تمام می‌شود. افزایش شدید هزینه‌های گرمایش خانگی، بلیت هواپیما، بنزین و هزینه‌های ارسال بسته، فشار زیادی به خانوارها وارد می‌کند. کارشناسان می‌گویند خانوارهایی که به نفت گرمایشی (Heating Oil) وابسته هستند، ممکن است شاهد افزایش حدود ۵۰ درصدی قبوض خود در این زمستان باشند. این افزایش‌ها عمدتاً ناشی از جنگ جاری با ایران است که قیمت انرژی را به‌شدت بالا برده است.

ترامپ دروغ می‌گوید

جنگ، اقتصاد آمریکا را به رکود کشاند

لارنس ویلکرسون، افسر بازنشسته ارتش آمریکا درباره وضعیت اقتصاد آمریکا و عملکرد دولت ترامپ اظهار کرد: ترامپ دروغ می‌گوید. جنگ، اقتصاد آمریکا را به رکود کشانده است. دو سوم کشور همین حالا در رکود است؛ تمام آمارها می‌گویند آمریکا وارد رکود شده است.

او با اشاره به جهش قیمت سوخت و هزینه‌های سنگین ناشی از جنگ، ادعاهای دونالد ترامپ درباره وضعیت آمریکا را به‌شدت رد کرد و گفت: ترامپ با تمام وجود دروغ می‌گوید و ممکن است در تاریخ به‌عنوان بدترین رئیس قوه مجریه‌ای که آمریکا تاکنون داشته ثبت شود.

ویلکرسون می‌افزاید: کشوری با جمعیتی حدود

۹۲ تا ۹۳ میلیون نفر، به بزرگی اروپای غربی، و با قدرت واقعی در خلیج فارس. اکنون کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و دیگر کشورهای منطقه نیز در حال درک این واقعیت هستند. حتی اردن و مصر نیز می‌فهمند که پس از پایان این جنگ باید با ایران به‌عنوان قدرت واقعی خلیج فارس تعامل کنند.

همچنین بریت هیوم، کارشناس فاکس‌نیوز اذعان کرد: جمهوری‌خواهان در این دوره انتخاباتی برگ برنده چندانی در دست ندارند و همه نظرسنجی‌ها نیز همین را نشان می‌دهند. فکر نمی‌کنم در یک ماه آینده تغییر چندانی در وضعیت هزینه‌های زندگی ایجاد شود. جمهوری‌خواهان باید نگران باشند، چون دیدگاه‌ها تثبیت شده‌اند و به نفع آنها نیستند.

رویگردانی از ترامپ؛ یک باک بنزین ۱۳۰۰ دلار!

همچنان ویدئوهای متعددی از خشم رانندگان آمریکایی به خاطر گرانی سرسام‌آور قیمت سوخت منتشر می‌شود. یک راننده می‌گوید: قبلاً از دونالد ترامپ حمایت می‌کردم، اما حالا که وارد جنگ شده، دیگر از او حمایت نمی‌کنم. حمل‌ونقل جاده‌ای در زندگی همه ما نقش دارد؛ تقریباً هر چیزی که می‌بینیم و استفاده می‌کنیم، با کامیون جابه‌جا شده است.

قیمت گازوئیل به‌شدت بالا رفته؛ در ژانویه پر کردن باک حدود ۷۰۰ دلار بود، اما چند روز پیش بیش از ۱.۳۰۰ دلار هزینه داشت. با ورود به جنگ، قیمت‌ها بالا می‌رود. ما خانواده و قبض داریم و از حقوقی تا حقوق دیگر زندگی می‌کنیم. اگر این روند ادامه پیدا کند، هزینه‌ها کسب‌وکار ما را تعطیل خواهد کرد.

مردم آمریکا! کمک در راه است

دموکرات‌ها با اشاره به پیامدهای خسارت‌بار عملکرد دولت ترامپ و وخامت اقتصادی، به مردم آمریکا وعده کمک می‌دهند. حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، با اشاره به بالا رفتن هزینه‌های مسکن، مواد غذایی و خدمات عمومی در دوران ترامپ، تأکید کرد: «مردم آمریکا به تنگ آمده‌اند».

او در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، به آمریکایی‌ها قول کمک داده و گفته «کمک در راه است.» جفریز همچنین گفته که جمهوری‌خواهان و ترامپ برخلاف وعده‌های انتخاباتی خود، «یک جنگ انتخاباتی بی‌پروا و پرهزینه با ایران» را به راه انداختند، در حالی که مردم آمریکا آشکارا و قاطعانه مخالف این جنگ انتخابی و بی‌پروا علیه ایران‌اند.

هشدار صندلی‌های خالی در آلاباما

جن ساکی سخنگوی اسبق کاخ سفید و مجری شبکه MS NOW با اشاره به میتینگ بی‌رونق ترامپ گفت: «حتی در آلابامای به‌شدت جمهوری‌خواه» هم به نظر می‌رسد شور و اشتیاق نسبت به ترامپ و نمایش انتخاباتی او رو به افول گذاشته است. ترامپ در گردهمایی امشب خود حتی نتوانست نیمی از صندلی‌های سالن ۱۰ هزار نفری را پر کند. این در حالی است که ترامپ در آغاز کارزار ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۵، در همین شهر توانسته بود سالنی با ظرفیت سه برابر را کاملاً پر کند. این تصاویر، نمایی عینی از کاهش شور و اشتیاق پیرامون ترامپ است.»

ذخایر استراتژیک نفت آمریکا

به محدوده خطر رسیده است

جان مرشایمر، استاد برجسته علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو تأکید کرد اگر دوباره جنگ شود، جهان وارد رکود اقتصادی می‌شود و انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی برای پایان دادن به جنگ ایران وجود دارد.

او گفت: با توجه به وضعیت اقتصاد آمریکا و اقتصاد بین‌المللی، و آنچه در مورد عرضه گازوئیل و نفت و تورمی که این امر منجر به آن می‌شود، در جریان است، و با توجه به آنچه در بازار اوراق قرضه می‌گذرد، فکر می‌کنم انگیزه‌های اقتصادی قدرتمندی برای پایان دادن به این جنگ وجود خواهد داشت. شاید حتی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، اما قطعاً پس از آن. به نظر می‌رسد که ما به سمت یک رکود جهانی پیش می‌رویم، و اگر مراقب نباشیم، ممکن است در نهایت به یک رکود بزرگ جهانی برسیم. اگر این‌طور نشود، نتیجه نهایی حداقل یک رکود اقتصادی بین‌المللی بزرگ خواهد بود و شاید حتی یک رکود بزرگ.

جان مرشایمر همچنین هشدار داد: ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به حدود ۲۸۵ میلیون بشکه کاهش یافته است. با نزدیک‌شدن سطح ذخایر به حدود ۲۵۰ میلیون بشکه، برداشت بیشتر ممکن است خطر آسیب به مخازن زیرزمینی محل نگهداری نفت را افزایش دهد. آمریکا در حال نزدیک‌شدن به نقطه‌ای است که ادامه برداشت از ذخایر استراتژیک دیگر ایمن نخواهد بود.

بحران تنگه هرمز با ذخایر نفت حل نمی‌شود

در همین حال، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد تاکنون حدود ۳۲۵ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی نفت و فرآورده‌های نفتی آزاد شده است؛ این میزان از مجموع ۴۰۰ میلیون بشکه‌ای است که کشورهای گروه هفت در ماه مارس وعده آزادسازی آن را داده بودند.

به عبارت دیگر، امکان آزاد شدن 75 میلیون بشکه (یک چهارم) از رقم وعده داده شده فراهم نبوده است.

شبکه الجزیره هم از قول دیپلمات‌ها و کارشناسان غربی گفت: آزادسازی ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی اروپا فقط یک مُسکن موقت است؛ بحران انرژی ریشه‌ای عمیق‌تر دارد. ترامپ و نتانیاهو جنگ علیه ایران را آغاز کردند و حالا افزایش قیمت نفت و سوخت، به بحران سیاسی برای ترامپ تبدیل شده است. اروپا می‌تواند ذخایرش را آزاد کند، اما نمی‌تواند با آزادسازی ذخایر، تبعات جنگ با ایران و بحران تنگه هرمز را آزاد کند! مشکل اصلی ذخایر راهبردی نیست؛ مشکل، جنگ با ایران و بسته شدن تنگه هرمز است.

از سوی دیگر، شرکت‌های انرژی انگلیس هشدار داده‌اند اختلال عرضه گاز در پی درگیری‌های خاورمیانه می‌تواند بحران انرژی زمستان امسال را تشدید کند و قبض سالانه خانوارها را به حدود ۲۱۰۰ پوند برساند. کاهش ذخایر گاز اروپا و زمان‌بر بودن روند پرکردن مخازن، احتمال تداوم قیمت‌های بالای انرژی تا بهار ۲۰۲۷ را افزایش داده است.

ایران، ترامپ را

در موقعیت برگشت‌ناپذیر باخت قرار داده است

رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو با تأکید بر دست برتر ایران در جنگ می‌گوید: فکر می‌کنم این فقط بخشی از استراتژی ایران برای نابود کردن ترامپ در انتخابات میان‌دوره‌ای بود. او می‌بازد. این برای ترامپ باخت است، باخت. ایرانی‌ها ترامپ را به معنای واقعی کلمه روی شاخ‌های دوراهی‌های مختلف قرار می‌دهند و همه‌شان باخت-باخت هستند. او می‌تواند این کار را بکند یا نکند؛ و اگر انجام دهد، می‌بازد؛ اگر انجام ندهد، می‌بازد. این درباره انتخابات میان‌دوره‌ای و جایگاه قدرت او در MAGA است. اگر ترامپ اعتماد مثلاً یک سوم MAGA را از دست بدهد، همین حالا شروع این را با مایک راجرز در میشیگان می‌بینید؛ یک جمهوری‌خواه بسیار متعهد که ناگهان از ترامپ فاصله می‌گیرد. این سپس نویدبخش باخت‌های بسیار بزرگ‌تر حمایت جمهوری‌خواهان در ژانویه و فوریه است.»

پیش‌بینی تبدیل ترامپ به رئیس‌جمهور دوره انتقالی

در چنین شرایطی، روزنامه واشنگتن پست پیش‌بینی کرد ترامپ پس از ناکامی در انتخابات آتی کنگره، به رئیس‌جمهور دوره انتقالی تبدیل شود: اگر دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان را در انتخابات میان‌دوره‌ای به دست بگیرند، ترامپ عملاً به رئیس‌جمهور یک دوره انتقالی تبدیل خواهد شد. رفتار ترامپ و شکست‌های سنگین حزب جمهوری‌خواه، اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه بین جناح‌های پوپولیست و جریان اصلی را عمیق‌تر خواهد کرد.

این روزنامه همچنین به احتمال برکناری وزیر جنگ آمریکا، پس از انتخابات میان‌دوره‌ای پرداخت و نوشت: اگرچه دونالد ترامپ ممکن است با کنار گذاشتن هگست از یک دردسر سیاسی خلاص شود، اما پیامدهای دوره وزارت او برای پنتاگون و ارتش آمریکا به این سادگی از بین نخواهد رفت. وزارت جنگ پس از خروج هگست با مجموعه‌ای از بحران‌های نهادی مواجه خواهد بود که حل آنها به زمان، منابع مالی و بازسازی اعتماد و تخصص از دست‌رفته نیاز دارد. در پنتاگون شماری از مقام‌های ارشد نظامی و غیرنظامی استعفا داده یا بازنشسته شده‌اند و در کنگره نیز نمایندگان هر دو حزب قطعنامه‌هایی برای استیضاح هگزست مطرح کرده‌اند. برکناری هگست ممکن است برای ترامپ یک «بازتنظیم سیاسی» ایجاد کند، اما پیامدهای دوره وزارت او همچنان در پنتاگون باقی خواهد ماند.

آنا ناوارو تحلیلگر سیاسی و از مجریان سی‌ان‌ان هم درباره وضعیت ترامپ خاطرنشان کرد: به نظرم خیلی غیرجدی و کودکانه حرف می‌زند، آن هم در حالی که وسط یک جنگ هستیم. دوست دارم به ما بگوید این جنگ ایران چقدر برایمان هزینه دارد، چون هیچ شفافیتی در این باره نبوده است. دوست دارم وزیر جنگ کمتر شبیه یک پسر نوجوان حرف بزند و بیشتر شبیه یک رهبر نظامی که می‌خواهد جنگی را ببرد یا تمام کند.

سرگردانی ناوهای پرطمطراق اما ناکارآمد آمریکا

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد: پنتاگون در حال اعزام سومین گروه رزمی ناو هواپیمابر به همراه کشتی‌های تفنگداران دریایی، جنگنده‌ها و نیروهای بیشتر به خاورمیانه است تا ۹ تا ۱۰ هزار نیروی جدید به منطقه اضافه کند و تا پایان نوامبر (دو ماه دیگر) تکمیل شود.

این در حالی است که مسائلی مانند ناکارآمدی ناوهای آمریکا در جنگ، هدف گرفته شدن آنها از سوی ایران، خستگی و خشم و نارضایتی تفنگداران دریایی، و انهدام لجستیک ناوها از سوی ایران طی ماه‌های اخیر موجب عقب‌نشینی این ناوها و از منطقه دور شدن و به آمریکا بازگشتن ناوهایی مانند فورد و لینکلن شده است. اخیراً هم اعلام شد ناو جدیدالورود جورج واشنگتن به خاطر مورد اصابت قرار گرفته شدن از منطقه خاورمیانه خارج می شود.

ایران را از مذاکره پشیمان کردید

پس تبعاتش را تحمل کنید

علی المشعنی، تحلیلگر مشهور عمانی هم اظهارنظر جالبی دارد. او گفته است: شما با آغاز جنگ، ایرانِ عاقل را کنار زدید و خودتان ایرانِ بی‌رحم را ساختید؛ ایرانی که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. اگر تصور می‌کنید با فشار و تهدید، ایران تسلیم می‌شود، اشتباه کرده‌اید؛ ایران زرادخانه‌ای عظیم از موشک‌ها و پهپادها در اختیار دارد و وارد درگیری خواهد شد. وقتی تمام کسانی را که به مذاکره و راه‌حل سیاسی باور دارند هدف قرار می‌دهید، چه چیزی برایتان باقی می‌ماند؟ نظامی‌ای که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد، مذاکره نمی‌کند؛ می‌جنگد. امروز مسئله فقط موشک و پهپاد نیست؛ آنچه آمریکا و اسرائیل را نگران کرده، ایرانِ پس از جنگ است؛ ایرانی که دیگر شبیه قبل نخواهد بود.

آمریکا ولو با یک توافق بد باید جنگ را تمام کند

جیک سالیوان مشاور پیشین امنیت ملی آمریکا اذعان کرد: محاصره نفتی ایران و کاهش صادرات این کشور، مسئله بنیادین را حل نمی‌کند. واقعیت این است که ایران تسلیم نخواهد شد و آمریکا باید هر چه زودتر، حتی با پذیرش یک توافق بد، به این جنگ پایان

دهد.