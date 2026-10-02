«کسانی که (دم از اسلام می‌زنند ولی احکام و دستورات دین را انجام نمی‌دهند و کافر از دنیا می‌روند) آنگاه که مرگ‌شان فرا رسد و فرشتگان جان‌شان را می‌گیرند، فرشتگان قبض روح از آنها می‌پرسند: (شما در دنیا از لحاظ دینی و اطاعت از دستورات خدا) در چه حال و چگونه بودید؟ (چرا از احکام الهی پیروی نمی‌کردید و دین‌تان را حفظ نمی‌کردید؟) آنها در پاسخ به‌عنوان عذرخواهی می‌گویند: ما در محیط زندگی خود (در میان کفار) تحت فشار بودیم (و در محیط خفقان زندگی می‌کردیم و) به همین جهت توان اجرای دستورات دین خدا را نداشتیم (اما این عذر غیرموجه از سوی فرشتگان پذیرفته نمی‌شود) و دوباره فرشتگان می‌گویند: مگر سرزمین پروردگار وسیع و پهناور نبود که مهاجرت کنید (و خود را ) از آن (محیط آلوده و خفقان و سرزمین کفر برهانید) پس آن گروه (که می‌توانستند هجرت کنند و دین‌شان را هم حفظ کنند ولی نکردند و عملاً کافر از دنیا رفتند) جایگاه‌شان دوزخ است، و آنجا سرانجام و سرنوشت بدی است».

نساء- 97