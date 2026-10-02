اعتراف رسمی مدیران ارشد بنگاه خبرپراکنی انگلیس (BBC) به بحران عمیق مالی و عدم امکان ادامه روند فعلی، از آغاز موج تازه‌ای از تعطیلی‌ها و تعدیل نیرو در این مجموعه حکایت دارد.

مت بریتین، مدیرکل بی‌بی‌سی، در مصاحبه‌ای با بی‌بی‌سی با اذعان به بحران شدید اقتصادی این سازمان صراحتاً اعلام کرد که برای کاهش هزینه‌ها، تعطیلی برخی از شبکه‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی این شبکه غیرقابل‌اجتناب است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا تداوم وضعیت موجود با بیش از ۲۰ شبکه تلویزیونی و ۵۰ شبکه رادیویی امکان‌پذیر است یا خیر، اذعان داشت: «وضعیت بد اقتصادی باعث شتاب گرفتن این تصمیمات شده و ما نمی‌توانیم همیشگی بودن هیچ شبکه یا برنامه‌ای را تضمین کنیم.» این اعتراف صریح مدیرکل بی‌بی‌سی به ناتوانی مالی، تنها یک مسئله ساده بودجه‌ای نیست؛ بلکه نشانه بروز بحرانی ساختاری و هویت‌محور در این بنگاه رسانه‌ای است. در سال‌های اخیر، اتخاذ سیاست‌های یک‌‌طرفه، پنهان‌کاری در پوشش اخبار و تحریف واقعیت‌ها موجب ریزش مخاطب و افت شدید اعتبار رسانه سلطنتی انگلیس در سطح بین‌المللی و داخلی شده است.از سوی دیگر، با توجه به بحران مالی پیش‌رو و اولویت‌بندی بودجه‌ها، بخش‌های برون‌مرزی مانند «بی‌بی‌سی فارسی» که پیش از این نیز با تعطیلی رادیو و کاهش شدید برنامه‌ها مواجه شده بودند، در معرض موج تازه‌ای از تعدیل نیرو، کاهش بودجه و تعطیلی تدریجی قرار گرفته‌اند. این رویداد نشان می‌دهد پروژه رسانه‌های وابسته به بودجه‌های دولتی غرب برای اثرگذاری سیاسی بر سایر کشورها، به دلیل هزینه‌های گزاف و بازدهی بسیار پایین مخاطب، با چالش‌های جدی مواجه شده و فروپاشی درون‌سازمانی آن‌ها کلید خورده است.