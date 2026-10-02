خواننده آمریکایی حامی فلسطین: هنر ما شکلی از مقاومت است
مکلِمور، خواننده آمریکایی، اعلام کرد سه کنسرت تور «فلسطین آزاد» که تنها چند روز پس از کنار گذاشته شدن او از تور «اد شیرن»، خواننده بریتانیایی، به دلیل حمایت ار فلسطین شکل گرفت، بلافاصله به فروش کامل رسید.
این خواننده، با نام اصلی بنجامین هگرتی، در اینستاگرام نوشت: «صادقانه بگویم، کاملاً شگفتزده شدهام. این برنامهها را خیلی سریع برنامهریزی کردیم، با این باور که موسیقیدانان میتوانند در کنار فلسطین بایستند، از صحنه برای جمعآوری کمکهای مالی استفاده کنند و نشان دهند اقدام جمعی چه شکلی میتواند داشته باشد.» مکلِمور در ادامه با اشاره به واکنشها به مواضعش درباره فلسطین گفت: «وقتی صاحبان قدرت تلاش میکنند صداهای ما برای آزادی را خاموش کنند، هنر همیشه شکلی از مقاومت خواهد بود.» او همچنین از مخاطبان کنسرتهای دوبلین، پاریس و لندن تشکر کرد و گفت واکنش به این اجراها یادآور این است که «افراد زیادی در سراسر جهان برای فلسطینی آزاد در کنار یکدیگر ایستادهاند.»