ادای دینِ روزشمار جشنواره کودکان به شهدای کودک و نوجوان

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در آستانه برگزاری با انتشار مجموعه ویدئوهای روزشمار در فضای مجازی، یاد شهدای کودک و نوجوان دو جنگ اخیر را گرامی داشته است.

همزمان با نزدیک شدن به آغاز سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، مجموعه‌ای از ویدئوهای روزشمار این رویداد در صفحه رسمی جشنواره در فضای مجازی منتشر شده است، این مجموعه علاوه‌بر شمارش معکوس برای آغاز جشنواره، رویکردی متفاوت در ادای احترام به شهدای کودک و نوجوان دارد.

در این مجموعه، هر یک از ویدئوها به یاد یکی از شهدای کودک و نوجوان دو جنگ اخیر تقدیم شده و تلاش شده است میان زندگی و ویژگی‌های این شهدا با آثار سینمایی حوزه کودک و نوجوان پیوندی تصویری و معنایی برقرار شود.بر اساس ایده شکل‌گیری این ویدئوها، فیلم‌های سینمایی کودک و نوجوان در کنار نام و یاد شهدای هم‌سن‌وسال مخاطبان این آثار قرار گرفته‌اند تا روزشمار جشنواره، در کنار وجه تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی خود به محملی برای یادآوری کودکان و نوجوانانی تبدیل شود که قربانی جنگ شده‌اند.

این روزشمار تا یک روز پیش از آغاز جشنواره ادامه پیدا می‌کند، پروانه نیز به عنوان یکی از عناصر شناخته‌شده و نمادین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان، نماد مشترک این مجموعه ویدئوهاست و در طراحی بصری آنها مورد استفاده قرار گرفته است.این مجموعه ویدئوها در حالی در صفحه جشنواره منتشر می‌شوند که برگزارکنندگان تلاش کرده‌اند مفهوم جنگ و شهادت کودکان و نوجوانان را در قاب‌هایی متناسب با فضای سینمای کودک و نوجوان بازنمایی کنند. سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.