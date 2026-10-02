عصبانیت بیبیسی از طرح شهرداری برای کاهش قیمتها
طرح «تورم صفر» شهرداری تهران برای تثبیت قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی در مدت شش ماه، در همین ابتدا با نقد عصبی یک کارشناس بیبیسی و نوعی قاببندی خاص خبری روبهرو شده است. نمونهای که بار دیگر اهمیت توجه به انتخاب واژهها، تیترها و زیرنویسها در مصرف آگاهانه رسانهای را نشان میدهد.
به گزارش فارس، شهرداری تهران از هفتم مهرماه اجرای طرحی را آغاز کرده که بر اساس اعلام رسمی، قرار است قیمت ۱۲ قلم کالای اساسی را به مدت شش ماه در شبکه مشخصی از مراکز عرضه، ثابت نگه دارد. شهرداری اعلام کرده قیمت برخی از این اقلام در زمان آغاز طرح، پایینتر از قیمت بازار تعیین شده است. اما نحوه بازنمایی این طرح در رسانهها خود به موضوعی قابل تأمل تبدیل شده است. بهخصوص وقتی یک اقدام مشخص برای کاهش هزینه بخشی از سبد مصرفی شهروندان، در کنار ادبیاتی درباره «بحران اقتصادی ایران» قرار میگیرد. در بخشی از برنامه بیبیسی فارسی، کارشناس این شبکه درباره طرح شهرداری تهران میگوید: «سرکوب دستوری قیمتها اصلاً اسمش کنترل تورم نیست، اسمش تورم صفر درصد نیست. میتوانم بگویم یک طرح مندرآوردیِ کوچک، در سطح تهران است. بنابراین حتی اگر اینها بخواهند در این طرح دخالت کنند، در حیطه وظایف آن وزارتخانه نیست.»