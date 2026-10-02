موانع فعالیت کسبوکارها و تولیدکنندگان را برطرف میکنیم
رئیسجمهور با تأکید بر نقش محوری و اثرگذار کارآفرینان در عبور از چالشهای اقتصادی کشور، خواستار مشارکت فعال بخش خصوصی در رفع موانع تولید، تصمیمسازیهای اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار شد و گفت: در شرایط کنونی، همراهی و نقشآفرینی کارآفرینان ضرورتی انکارناپذیر است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور روز پنجشنبه (9 مهرماه) در جلسه با کارآفرینان و صاحبان فرآیندهای اقتصادی، با اشاره به اینکه دولت و تمام دستگاههای اجرائی تلاش خود را برای اصلاح موانع و آییننامههای دست و پاگیر در راستای حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان کسبوکارها به کار میگیرند، اظهار داشت: در دیدار اخیر، پیشنهادها و راهکارهای متنوع و متعددی ارائه شد که هر یک نیاز به برنامههای اجرائی دارند. توصیه میکنم برای هدفمندی و نتیجهبخشی این پیشنهادها و سیاستهای حکمرانی اقتصادی، کارگروهی متشکل از فعالان بخش خصوصی با هدف تنظیم مقررات و قوانین ایجاد شود و جلسات پیگیری به صورت منظم برگزار شود.
رئیسجمهور با تاکید بر اینکه در عرصه تئوری، سیاستهای بسیاری را میتوان طراحی و ارائه کرد، توجه به تحملپذیری اجتماعی پیرامون مسائل اقتصادی را پیشنیاز تمام تصمیمهای این حوزه برشمرد و گفت: ضرورت دارد تمام تصمیمها و سیاستهای حکمرانی اقتصادی از پیوستهای اجتماعی برخوردار باشند زیرا رهیافتهای تئوری ممکن است با شرایط و واقعیتهای اجتماعی همخوانی نداشته باشد. مبادا تصمیمات اقتصادی و مداخلاتی که انجام میشود، خارج از حد تحمل جامعه باشد، زیرا به ضرر خود عمل خواهد کرد.
پزشکیان از وجود عزم و اراده برای فراهمکردن بستر کار و فعالیت کارآفرینان اقتصادی خبر داد و با اشاره به ناترازیهای موجود و شرایط ناشی از جنگ تاکید کرد: بهطور جدی به دنبال برطرف کردن تمام مسائل و مشکلات مرتبط با حوزه کسبوکارها هستیم. خدا را شکر، روند مدیریت علیرغم پیچیدگی و دشواریها تاکنون رضایتبخش بوده است. بهعنوان مثال، در زمینه تامین برق صنعت و تولید به گونهای عمل کردیم تا قطع برق و انرژی نسبت به دورههای قبل کاهشی باشد. اعتقاد دارم نباید برق و گاز صاحبان کسبوکار قطع شوند، حتی اگر خودمان ملزم به تحمل قطع برق و انرژی باشیم.
تعاملات با کشورهای همسایه افزایش یافته است
رئیسجمهور در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به گسترش سطح تعاملات چندجانبه با همسایگان، به کاهش موانع گمرکی اشاره و تصریح کرد: پیگیر این مسئله هستیم که دیپلماسی اقتصادی را تقویت کنیم؛ از همینرو سطح تعاملات با کشورهای همسایه افزایش یافته است. بیشتر موانع را از میان برداشتهایم تا با وجود محدودیت در دریا، راه صادرات و واردات و تعاملات اقتصادی با کشورهایی همچون پاکستان، عراق، ترکمنستان و آذربایجان از مرزهای زمینی گسترش یابد.
پزشکیان با دفاع از روند گفتوگو و مذاکرات و چالشهای مرتبط با آن، اظهار داشت: آمریکاییها و اروپاییها تصور نمیکردند با توجه به شرایط جنگی بتوانیم در دولت، کشور را مدیریت کنیم. ما با حفظ عزت و سربلندی از حق و حقوق جامعه خود دفاع میکنیم و هیچگاه از گفتوگو فرار نکردهایم و نخواهیم کرد، اگرچه آمریکا سه مرتبه علیرغم اینکه توافقنامه را امضا کرده بود، کشورمان را مورد هدف قرار داد. آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال نابودی ایران بودند اما وقتی با مقاومت همهجانبه مردم، مسئولان نظام و نیروهای مسلح مواجه شدند، محاسباتشان به هم خورد. دشمنان تصور میکردند با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، مردم، فرماندهان و دانشمندان، کشور دچار فروپاشی خواهد شد، اما وحدت و انسجام ملی و داخلی ما افزایش یافت. آمریکا خیال اینکه ما را با ترور و شهادت به زانو در میآورد، از ذهن خود خارج کند.
رئیسجمهور نقشآفرینی تمام کارآفرینان و صاحبان فرآیند را در شرایط کنونی ضرورتی انکارناپذیر برشمرد و گفت: برای آنکه در مقابل دشمنان سر خم نکنیم، همه باید دست به دست یکدیگر بدهیم و موانع را از سر راه برداریم. آمریکا میخواهد با اعمال محدودیتها و تحریم برای ما بحرانآفرینی کند، اما چنانچه با یکدیگر همدل و همراه باشیم، نخواهد توانست این نقشه شوم خود را عملی کند. با هماهنگی و وحدت میتوانیم دشمنان را ناامید کنیم.
هماهنگی و همافزایی خوبی
در میان سران قوا وجود دارد
پزشکیان با تاکید بر همافزایی و تعاملی که میان سران قوا وجود دارد، هماهنگی و وحدت رویه رؤسای قوه قضائیه و مقننه را در مسیر حمایت از تولید و صاحبان فرآیندهای اقتصادی شایسته نامید و تصریح کرد: این اطمینان را به شما کارآفرینان میدهم که هماهنگی و همافزایی خوبی در میان سران قوا وجود دارد و همه به دنبال این هستند تا مشکلات و کاستیها برطرف شود. به همین دلیل است که عدهای که نمیخواهند کارها به درستی انجام شود، اقدامات رؤسای قوه قضائیه و مقننه را نقد میکنند. سران قوا به دنبال این هستند تا مسیر فعالیتهای اقتصادی و بهبود شرایط و معیشت مردم هموار شود؛ بنابراین از طرف سران قوا قول میدهم با تمام وجود موانع را در راه خدمت به جامعه برداریم.
رئیسجمهور با اشاره به این ضربالمثل که عدهای کنار گود نشستهاند و میگویند لنگش کن، افزود: برخی از منتقدان اعتقاد دارند ارادهای برای حل مشکل در کشور وجود ندارد که نادرست است. از هر پیشنهاد عملیاتی برای تغییر و تحول که قابلیت اجرا داشته باشند، با هدف تقویت معیشت مردم و افزایش حقوق متناسب با تورم استقبال میکنیم. البته در این شرایط، توجه به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. بهطور مثال، در مصرف انرژی سه برابر فراتر از اروپا برق مصرف میکنیم. اگر این روند اصلاح شود، هزینه صرفهجویی را به بهبود وضعیت معیشتی جامعه اختصاص خواهیم داد.
در ابتدای این مراسم، ۱۰ تن از کارآفرینان، راهکارها و پیشنهادهای خود را بهمنظور همراهی و همدلی با دولت وفاق ملی تشریح کردند. اصلاح قوانین و آییننامههای محدودکننده، ایجاد ستاد فرماندهی متمرکز تصمیمگیری اقتصادی و تابآوری اجتماعی، شناورسازی مالیات بر ارزش افزوده متناسب با نرخ کالا، ساماندهی کولهبری و تهلنجی با هدف مبارزه با قاچاق کالا، یکپارچهسازی تصمیمگیری و سیاستهای اقتصادی، مشارکت فعال بخش خصوصی در حکمرانی اقتصاد کشور و تأمین نیاز مالی و اعتباری فعالان اقتصادی، بخشی از محورهای پیشنهاد کارآفرینان به رئیسجمهور بود.
قدردانی رئیسجمهور از تلاشهای وزارت فرهنگ در ترویج و تبلیغ نماز
همچنین پزشکیان روز پنجشنبه(9مهرماه) همزمان با برگزاری سی و سومین اجلاس سراسری نماز از تلاشهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پیگیری مؤثر و مجدانه بازبینی، تکمیل و ابلاغ آییننامه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز قدردانی کرد.
در متن قدردانی خطاب به سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: «نماز، این نعمت شگفتی ساز پروردگار یکتا، میعادگاه وصال شیفتگانی است که تشنه نیوشیدن حقیقت ناب دین مبین اسلام و نیل به کمالات والای انسانیاند. آدمی به سرشت و طبیعت پاک خود، مشتاق نیایش و خضوع در برابر خداوند باری تعالی است و ادیان الهی با تشریع این فریضه مقدس، کام تشنه فطرت انسان را سیراب و او را از سرگشتگی و گمراهی، رهایی بخشیده و گوهر باطن را درخشان میسازد.
بی شک صلاح و سداد جامعه و اعتلای فکری و عملی ابناء بشر در گرو پاسداشت این عطیه الهی و ترویج خلاقانه آن در جامعه اسلامی است و در هم آمیختن شور و بهجت عبادت خالص و نشاط زندگی پاک و خردمندانه، فرد و جامعه را به تراز اسلامی خویش رهنمون خواهد ساخت.
ضمن ارج نهادن به همت و مساعی مسئولانه جنابعالی و سایر دستاندرکاران وزارت متبوع در اعتلای ارزشهای والای اسلامی و تعالیم این ستون استوار دین و دینداری، از تلاشهای بیشائبه و مجاهدتهای ارزشمندتان در ترویج معارف نماز و کسب عنوان «دستگاه شایسته تقدیر در اقامه نماز سال ۱۴۰۴» صمیمانه قدردانی مینمایم.
امید است با مدد جستن از الطاف بیکران خداوند سبحان و تأسی به سیره (امام مجاهد شهید اعلی الله تعالی مقامه الشریف) در مسیر تقویت سلامت معنوی جامعه و تکریم و اشاعه این سنت ناب و انسان ساز موفق و سربلند باشید.»