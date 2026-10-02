رئیس سازمان صداوسيما گفت: رسانه ملی به تبع شرایط جنگی، در پیشانی میدان قرار داشت و بنظرم همکاران ما توانستند از همه گردنه‌های سخت عبور کنند و رسانه ملی، موفق شد سربلند از پوشش این بحران‌ها بیرون بیاید و تا جایی که امکان داشت روایت اول را در اختیار بگیرد.

به گزارش خبرنگار کیهان، پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسيما در حاشیه اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: بزرگ‌ترین دست آورد رسانه ملی در جنگ‌های اخیر این بود که توانست در برابر تنش‌ها‌، چالش‌ها و بحران‌های بسیار سختی که کشور پشت سر گذاشت، تاب‌آوری داشته باشد. وی با بیان اینکه در پنج سال گذشته شاهد سخت‌ترین فتنه‌ها و آشوب‌ها و دشوارترین لحظات بودیم، افزود: شهادت رئیس‌جمهور و همچنین شهادت رهبر معظم انقلاب از سخت‌ترین اتفاقاتی بود که کشور پشت سر گذاشت و در کنار آن جنگ سختی را میان ایران و دشمنان شاهد بودیم، جنگی که در آن آمریکا و رژیم صهیونیستی با برخورداری از پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی در مقابل کشور ما قرار گرفتند. رئیس رسانه ملی با اشاره‌ به تلاش‌های همکاران صداوسيما در حوزه‌های مختلف گفت: در پنج سال گذشته در حوزه‌های مختلف سازمان صداوسيما از حوزه زیرساختی گرفته تا تولید و خبر و سایر حوزه‌ها با وجود مشکلات و کمبود جدی منابع که به‌صورت طبیعی همه کشور با آن رو‌به‌روست، همکاران ما توانستند به توفیق‌هایی دست پیدا کنند. جبلی این دستاوردها را نتیجه تلاش جمعی کارکنان سازمان صداوسيما دانست و گفت: بنظر من این موضوع یک دستاورد قابل ارائه و قابل تقدیر از همکاران ماست، چراکه نتیجه تلاش دست جمعی همه همکاران عزیزمان در طول این سال‌ها بوده است. رئیس سازمان صداوسيما درخصوص ظرفیت رسانه ملی برای پخش آثار تولید شده در جشنواره رسانه‌ای ابوذر گفت: بسياری از همکاران ما خودشان از فعالان این جشنواره بودند و آثار قابل توجهی ارائه کردند، در مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره نیز شاهد تقدیر از فعالان و همکاران رسانه‌ای بودیم که تولیدات متنوعی داشتند. رئیس رسانه ملی همچنين گفت: حتما برای ما افتخار است که از تولیدات و محصولات برگزیدگان جشنواره، متناسب با ماموریت شبکه‌ها استفاده کنیم و ان‌شاءالله از این آثار استفاده خواهیم کرد.