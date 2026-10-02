تحویل ۲۵ میلیون متر مکعب آب بازیافتی به صنایع پرمصرف

سرویس اقتصاد-

مدیرعامل آبفای استان خراسان رضوی اظهار داشت: برای مقابله با فرونشست و کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، ۲۵ میلیون مترمکعب آب به صنایع پرمصرف تحویل داده شده است.

به گزارش خبرنگار ما، «حسین امامی» مدیرعامل آبفای استان خراسان رضوی در گفت‌وگو با کیهان گفت: در راستای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی، ۲۵ میلیون مترمکعب آب بازیافتی به صنایع پرمصرف تحویل داده شده است و توسعه منابع جایگزین برای بخش صنعت، از جمله استفاده از پساب، می‌تواند فشار بر منابع متعارف را کاهش دهد.

وی با اشاره به عملکرد تأمین آب در سال گذشته گفت: با وجود خشکسالی بلندمدت و افت منابع زیرزمینی، سال گذشته هیچ شهری در استان با تنش آبی مواجه نبود. برای حفظ این شرایط، حدود 140 حلقه چاه با روش‌های فنی احیا یا بازسازی شد و طرح‌های جدید تأمین، انتقال و ذخیره‌سازی آب نیز در حال اجراست.

امامی با اشاره به وضعیت آب شهر مشهد اظهار کرد: این شهر وابستگی قابل توجهی به منابع آب سطحی دارد، اما ورودی منابع سطحی کاهش یافته و ظرفیت‌های موجود نیز محدود است. بنابراین پروژه‌های متعددی برای مدیریت تأمین آب مشهد در حال اجراست.

مدیرعامل آبفای استان خراسان رضوی در نشست خبری خود با اشاره مشکلات مالی آب و فاضلاب استان خراسان رضوی گفت: زیان انباشته شرکت در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ حدود یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است و افزایش هزینه مواد مصرفی، تجهیزات، نگهداری و بهره‌برداری، فشار مالی شرکت را افزایش داده است.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی تصریح کرد: بخشی از این وضعیت ناشی از تعرفه‌هایی است که با قیمت تمام‌شده فاصله دارد و شرکت ملزم است آب را با قیمت‌های تکلیفی و ترجیحی به گروه‌های مختلف مشترکان عرضه کند.

وی با بیان اینکه افزایش هزینه‌های تأمین و نگهداری تأسیسات نیز بر قیمت تمام‌شده اثرگذار است، افزود: تأسیسات آب و فاضلاب در سال‌های گذشته متناسب با افزایش هزینه‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند و اگر همه هزینه‌های واقعی از جمله هزینه‌های مرتبط با زیرساخت و مالیات در محاسبات لحاظ شود، رقم قیمت تمام‌شده از اعداد فعلی نیز بالاتر خواهد بود.

10 هزار میلیارد تومان اعتبار

برای مقابله با تنش آبی

امامی با اشاره به منابع مالی طرح‌های آبرسانی گفت: برای رفع تنش آبی حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار در استان توزیع شده و از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی نیز ۱۵۰ میلیارد تومان برای آبرسانی اختصاص یافته است.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی همچنین از ساخت ۷۰ هزار مترمکعب مخزن ذخیره آب خبر داد و گفت: سال گذشته نیز ۳۰ هزار مترمکعب مخزن احداث شد که توسعه ظرفیت ذخیره‌سازی، نقش مهمی در مدیریت پیک مصرف و افزایش تاب‌آوری شبکه دارد. البته پروژه‌های متعددی برای پایداری‌سازی در میان‌مدت و سال‌های آینده در دست اجراست.

امامی ادامه داد: مشهد تاکنون با موفقیت شرایط را مدیریت کرده است. با توجه به جلساتی که داریم و در جریان موضوع هستیم، برای مدیریت مشهد پروژه‌های متعددی را آغاز کرده‌ایم. در هفته دولت بالغ بر ۱۲۰ روستا را داشتیم که افتتاح شد و برنامه‌ریزی ما این است که تا پایان سال، ۱۴۰ روستای دیگر نیز از نظر رفع تنش آبی تعیین تکلیف و این موضوع محقق شود.

کاهش ۸۰ میلیون کیلووات‌ساعت مصرف انرژی

امامی یکی از مهم‌ترین برنامه‌های آینده آبفای خراسان رضوی را هوشمندسازی تأسیسات عنوان کرد و گفت: پروژه هوشمندسازی و کنترل متمرکز تأسیسات آب در حال اجراست و برای آن حدود ۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که ۲۰۰ میلیارد تومان آن از طریق خط اعتباری تأمین می‌شود.

وی افزود: با اجرای طرح‌های مدیریت انرژی، هدف‌گذاری شده است حدود ۲۰ درصد از مصرف انرژی تأسیسات کاهش یابد که با توجه به مصرف حدود ۴۰۰ میلیون کیلووات‌ساعت، معادل حدود ۸۰ میلیون کیلووات‌ساعت صرفه‌جویی

خواهد بود.

مدیرعامل آبفای خراسان رضوی گفت: حدود یک‌هزار و ۴۰۰ حلقه چاه در مدار بهره‌برداری و حدود ۶۵۰ ایستگاه پمپاژ در استان فعال است و مدیریت هوشمند زمان فعالیت تجهیزات می‌تواند علاوه ‌بر کاهش هزینه، ظرفیت‌های شبکه انتقال را نیز آزاد کند.

امامی تاکید کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، توسعه کنتورهای هوشمند می‌تواند حدود هفت درصد در مصرف آب صرفه‌جویی ایجاد کند و در کنار مدیریت فشار و اصلاح شبکه‌های فرسوده، به پایداری منابع کمک خواهد کرد.