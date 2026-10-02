کسب 3 طلا توسط کشتی آزاد و تکواندو کاروان ایران در رده ششم جدول ردهبندی ایستاد
ساغر مرادی- تکواندو
سرویس ورزشی-
کاروان ورزش ایران موفق به کسب سه مدال طلا در سیزدهمین روز از بازیهای آسیایی 2026 ناگویا شد.
در سیزدهمین روز از بازیهای آسیایی 2026، دیروز (جمعه 10 مهر) نمایندگان کشورمان در 8 رشته مختلف به مصاف حریفان خود رفتند و حاصل تلاش آنها کسب سه مدال طلا بود. در رقابتهای روز جمعه محمد نخودی و امیرحسین زارع در اوزان 86 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد با شکست همه رقبای خود به مدال طلا دست یافتند. همچنین ساغر مرادی در وزن 67- کیلوگرم تکواندو، قهرمان شد و اولین طلای تاریخ تکواندو بانوان پس از 24 سال حضور دختران کشورمان در بازیهای آسیایی را به نام خود ثبت کرد. کاروان کشورمان در پایان روز سیزدهم موفق به کسب 15 طلا، 17 نقره و 13 برنز و مجموع 45 مدال شده است. در جریان رقابتهای دیروز، ورزشکاران هند و تایلند که در جدول ردهبندی بالاتر از ایران بودند، تعداد طلاهای کاروان خود را - تا این لحظه - به ۱۵ رساندهاند و کاروان ایران همین تعداد طلا را در اختیار دارد و از این حیث با هند و تایلند برابر است.از نظر تعداد مدال نقره، ایران شرایطی بهتر از تایلند دارد اما تعداد نقرههای کمتری نسبت به هند دارد. بدین ترتیب کاروان ایران با
۳ طلای کسب شده در کشتی آزاد و تکواندو یک رده صعود کرد و بالاتر از تایلند و بعد از هند در رده ششم ایستاد. در کشتی آزاد محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف «هایاتو ایشیگورو» نایبقهرمان جهان از ژاپن رفت که این مسابقه با نتیجه ۹ بر ۶ به سود نخودی به پایان رسید و نماینده کشتی آزاد کشورمان موفق به کسب مدال خوشرنگ طلا شد. نخودی در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر «ربیع ابوعریاله» از فلسطین را مغلوب کرد. وی در مرحله یکچهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۱ از سد «لی» از کرهجنوبی گذشت و به نیمهنهایی راه یافت. نخودی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر «مالک شاوایف» از قرقیزستان را شکست داد. دیروز همچنین امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم در مرحله فینال به مصاف «بوهیردون» از چین کشتی رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۴ بر ۲ به سود زارع به پایان رسید و سنگینوزن آزادکار ایران به دومین مدال خوشرنگ طلا رسید. زارع در دور نخست با نتیجه ۱۰ بر صفر «یاماموتو» از ژاپن را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۱۱ بر صفر «ساپاروف» از ترکمنستان را مغلوب کرد. آزادکار ایران در مرحله نیمهنهایی با نتیجه ۳ بر ۳ «کاسیمبک» از قزاقستان را شکست داد.
طلای تاریخی ساغر مرادی
در فینال مسابقات تکواندو بازیهای آسیایی در وزن ۶۷- کیلوگرم زنان نیز ساغر مرادی برابر «اوزودا» از ازبکستان قرار گرفت. در این رقابت ساغر مرادی صاحب پیروزی شد و به عنوان اولین تکواندوکار زن ایرانی در تاریخ بازیهای آسیایی صاحب مدال طلا شد. هوگوپوش ملیپوش ایران در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم هم برابر «تامیریس» از کشور قرقیزستان پیروز شد و به مرحله نیمهنهایی رسید. او در این مرحله برابر «وانگ ویچیا» از چین تایپه قرار گرفت و با برتری مقابل این حریف
فینالیست شد.