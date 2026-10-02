قهرمان وزن فوق‌‌سنگین کشتی آزاد ایران، مدال طلای بازی‌های آسیایی خود را به امام رضا‌(ع) تقدیم کرد.

امیرحسین زارع پس از کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی 2026 ناگویا اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که برای دومین بار موفق به کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی شدم. نیت قلبی من همیشه این بوده که هر مدال طلایی را که در مسابقات جهانی، بازی‌های آسیایی و ان‌شاءالله در آینده در المپیک به دست می‌آورم، به آقا علی‌بن‌موسی‌الرضا‌(ع) تقدیم کنم و آن را به موزه آستان قدس رضوی ببرم. این مدال در کنار سایر مدال‌هایم قرار می‌گیرد. من صاحب اصلی این مدال‌ها را امام رضا‌(ع) می‌دانم و معتقدم هرچه به دست آورده‌ام، به لطف و عنایت ایشان بوده است.